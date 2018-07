Ciclismo | caso Froome | il modello statistico che ha portato alla sentenza

Ciclismo - Dumoulin attacca l Uci 'Caso Froome gestito malissimo' : Questo sta influenzando la reputazione del nostro sport, molto probabilmente i tifosi torneranno ad allontanarsi dal Ciclismo per una storia così stupida. Sono molto triste'. UCI: BISOGNA RISPETTARE ...

Tom Dumoulin attacca la UCI : “Caso Froome gestito malissimo : i tifosi si allontaneranno dal Ciclismo. Prendo atto dell’assoluzione ma…” : Tom Dumoulin non ha digerito l’assoluzione di Chris Froome in merito alla non negatività riscontrata al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il keniano bianco è stato giudicato non colpevole e quindi totalmente riabilitato. Il vincitore del Giro d’Italia 2017, sconfitto proprio dal britannico nell’ultima edizione della Corsa Rosa, ha voluto parlare in merito alla vicenda, proprio alla vigilia della partenza del ...

Ciclismo - il caso Moscon - Reichenbach si chiude a favore del corridore trentino : Dopo oltre otto mesi va finalmente in archivio il caso Moscon – Reichenbach. Il corridore trentino del Team Sky era stato accusato dal collega elvetico di averlo fatto cadere di proposito durante la Tre Valli Varesine come rappresaglia per un precedente episodio risalente alla primavera dello scorso anno. Durante l’inchiesta condotta dall’Uci non è emersa nessuna prova concreta contro Gianni Moscon, ed anzi una testimonianza chiave fornita da ...

