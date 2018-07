Cicero Valore Impresa | “Necessario raccordo tra università e mondo imprenditoriale”

meteoweb.eu

: Imprese: Cicero (Valore Impresa), raccordo tra università e mondo imprenditoriale - StraNotizie : Imprese: Cicero (Valore Impresa), raccordo tra università e mondo imprenditoriale - GianLucaArtizzu : Relazione di Gianni #Cicero, Stati Generali delle Piccole e Medie #Imprese - Valore Impresa. Presenti @BeaLorenzin… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma, 5 lug. (Labitalia) – Al via la seconda edizione degli Stati generali delle piccole imprese e delle professioni, promossa da, il network nazionale che rappresenta le piccole imprese i professionisti. Si rinnova così l’impegno dianche per rispondere alle domande che arrivano daldei giovani e dellepresenti agli Stati generali con una rappresentanza dei maggiori atenei italiani che hanno il desiderio di faree mettersi in gioco ma che non ne hanno ancora i mezzi. “E’ necessario -spiega Gianni, presidente die promotore dell’evento- creare un equilibrio tradelle scuola edel lavoro, nello specifico è necessaria un’attività diconcreto trauniversitario eimprenditoriale, inserendo da una parte gli studenti nelle aziende di...