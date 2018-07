' Chi tace ora è complice' | schifo contro Salvini | chi sono i vip di sinistra che firmano

“Da ora Chi tace è complice” - il primo manifesto anti-Salvini è firmato dalla cultura pop : «Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice», avvisa la copertina dell’edizione italiana di «Rolling Stone», da oggi in edicola. E nell’editoriale, non firmato ma attribuibile al direttore editoriale Massimo Coppola, si scrive: «Ci troviamo costretti a battaglie di retroguardia, su temi che consideravamo ormai patrimonio condiviso e ...

Coroglio - il papà della vittima : 'C'è Chi ha visto tutto e tace' : Ha mandato un messaggio agli amici del figlio ammazzato. Ha fatto girare nel suo quartiere poche parole, dirette a chiedere giustizia: 'Avete visto tutto, dovete andare a denunciare. Non vi potete ...

La rivista di musica “Il mucChio selvaggio” non pubblicherà più la sua edizione cartacea : La storica rivista italiana di musica Il mucchio selvaggio non pubblicherà più la sua edizione cartacea. Il numero 767 della rivista, in edicola a giugno, sarà l’ultimo: resterà invece ancora attivo il sito mucchio.it. La notizia della chiusura è stata data The post La rivista di musica “Il mucchio selvaggio” non pubblicherà più la sua edizione cartacea appeared first on Il Post.

SALVINI - “SUI MIGRANTI OTTENUTO 70% DELLE RIChiESTE”/ Ministro contro le Ong : “Macron? Meglio se tace” : Caos MIGRANTI, SALVINI attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:20:00 GMT)

AttacChi a Salvini : il governo tace E' uno dei ministri più importanti : Ma è normale che il Ministro dell’Interno e vicepremier democraticamente eletto venga quotidianamente insultato in pubblico da un cittadino, peraltro aiutato dallo stesso Stato che lo protegge da 12 anni per le minacce mafiose? Segui su affaritaliani.it

Chiara Ferragni/ “Rifatti il seno” : hater l'attacca - lei lo mette a tacere : Chiara Ferragni rivela su Instagram qualche anticipazione sul suo matrimonio previsto per settembre. Nel frattempo racconta ai suoi seguaci perchè non vuole rifarsi il seno(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Brescello sciolta per mafia torna al voto : la lista che risChia di vincere attacca i tre commissari e tace sulla ‘ndrangheta : Domenica prossima, 10 giugno, si vota a Brescello a poco più di due anni dallo scioglimento per mafia del consiglio comunale. Siamo nel paesino di Peppone e Don Camillo, un rettangolo di bassa pianura circondato dai fiumi Enza e Po con 5500 abitanti e una forte presenza di immigrati, in particolare da Pakistan e Romania, che rappresentano più del 10% della popolazione. Cinque candidati con cinque liste diverse, ma nessun simbolo di partito, si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 giugno : La Cancelliera prova a offrire una sponda ai gialloverdi - ma tace sui ricollocamenti dei riChiedenti asilo : Il caso Migranti, lo strano asse tra la Merkel e Salvini La Cancelliera riconosce i problemi dell’Italia (ma non vuole altri rifugiati) di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La ricetta. “Per salvare l’Italia dallo sfascio il contratto che serve è quello tra le opposizioni” (rag. Luciano Cerasa, Il Foglio, 28.5). Tipo il Patto del Nazareno che ha portato l’Italia allo sfascio. Il contrappasso. “Il nuovo esecutivo. La ...

La crisi italiana vista dai giornali tedesChi : sulla stampa prevale la paura. “Merkel tace perché teme i ‘suoi’ euroscettici” : Dalle critiche ai timori. Ora la stampa tedesca non parla più degli italiani “scrocconi”, guarda con apprensione alla crisi di governo e analizza l’andamento dei mercati: un eventuale default o un’uscita dall’euro è quello che ad oggi spaventa la Germania. E le preoccupazione arrivano direttamente dal governo di Berlino, come emerge dai retroscena interni alla Cdu rivelati dal giornale Die Welt. Alcuni esponenti del partito di Angela ...

F1 – Donna Chiede una cifra folle a Raikkonen per tacere - Kimi (accusato di molestie) la denuncia per estorsione : Raikkonen denuncia una Donna per estorsione: il ferrarista accusato da quest’ultima di molestie, Kimi le avrebbe toccato il seno Una somma di denaro a sette seri: tanto sarebbe stato chiesto da una Donna a Kimi Raikkonen per tacere su un fatto accaduto a Montreal nel 2016. Il ferrarista avrebbe toccato il seno, dopo il Gp del Canada di due anni fa, alla signora in questione. Per fare silenzio sull’incresciosa vicenda la protagonista ...

Mangia zucChine e diventa calva/ Capelli caduti per avvelenamento da cucurbitacee : attenzione anche a... : Mangia zucchine, diventa calva, perdita completa dei Capelli per avvelentamento da cucurbitacee: ecco perché. Una situazione anomala che però può portare a sconvenienti conseguenze.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:39:00 GMT)

