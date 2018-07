Chi sta con Rolling Stone nella guerra a Salvini E chi no

L’attivista Cattafesta bloccata da dieci giorni in TurChia. La Farnesina : “Al lavoro perché venga rilasciata al più presto” : Da oggi, giovedì 5 luglio, sono passati dieci giorni da quando Cristina Cattafesta, attivista di 62 anni, è stata fermata dalle autorità turche. La donna si trovava a Batman, città petrolifera del Bakur, il Kurdistan turco, insieme a una delegazione del Cisda (Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane, ndr) come osservatrice internazionale per le elezioni presidenziali e parlamentari, vinte dal presidente Recep Tayyip Erdogan al ...

Lasciare il cane da solo 15 giorni in estate è reato : oltre alla multa si risChia il sequestro : Lasciare il proprio cane da solo per 15 giorni durante il periodo estivo (magari per andare in vacanza) può essere reato e il proprietario va anche incontro al rischio del sequestro dell'animale. Pur lasciando al cane acqua e cibo si può essere accusati di maltrattamento di animali, secondo quanto stabilisce una sentenza della Cassazione.Continua a leggere

Vitalizi - Senato Chiede approfondimenti e parere Consiglio Stato : Il Consiglio di Presidenza del Senato dopo aver acquisito gli atti elaborati dalla Camera dei deputati insieme alla relazione documentata del Collegio dei Senatori Questori sulla questione del taglio ...

Lega - l'inChiesta : può salvare i conti ma teme il nuovo superteste : Nell'inchiesta giudiziaria sui fondi della Lega ai tempi di Umberto Bossi e Francesco Belsito , spunta un superteste . Rivela La Stampa che il 13 giugno la Guardia di Finanza ha perquisito la ...

Rolling Stones contro Matteo Salvini - anche il vignettista Gipi sputtana la rivista : 'Chi tace avrà i c... suoi' : Dice che non condivide il messaggio della rivista, che non era stato esplicitato nel momento in cui gli hanno chiesto di aderire alla campagna contro la politica del ministro degli Interni. 'A me ...

Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi - Grande Fratello risChia la Chiusura?/ “Sta esagerando...” : Barbara d’Urso e Pier Silvio Berlusconi, il Grande Fratello rischia la chiusura?/ “Sta esagerando...”, le dichiarazioni del direttore d'azienda dopo la presentazione dei palinsesti.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Caso Chievo - la società e l’allenatore allo scoperto : gli importanti aggiornamenti in conferenza stampa : Caso Chievo – “Aspettiamo l’udienza del Tribunale il 17 Luglio con grande fiducia. Abbiamo sempre lavorato rispettando le regole senza mai sgarrare. Possono anche fucilarmi, non mi interessa. Ogni cosa a suo tempo e poi ci divertiremo. La cosa che mi fa più male è che sia stato infangato il buon nome del Chievo”. Sono queste le ultime dichiarazioni del presidente Luca Campedelli durante la conferenza stampa di ...

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi Chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Quattordici morti sul Monte Bianco da inizio maggio - l'allarme del prefetto dell'Alta Savoia : "Chi sa rinunciare resta vivo" : Ogni giorno da 300 a 500 alpinisti tentano la scalata del Tetto d'Europa. Già ora al rifugio Tete Rousse molti vengono bloccati dalla Gendarmerie

Dieta dell’estate : dimagrisci fino a 5 Chili. Cosa mangiare : Dimagrire d’estate è più facile di quanto pensate, l’importante è mangiare i cibi giusti che possono aiutarvi a perdere fino a 5 chili. La stagione calda infatti ci mette a disposizione moltissimi alimenti alleati della Dieta, perfetti per tornare in forma in poco tempo, ma anche per combattere la cellulite e i cuscinetti di grasso. In cima alla lista troviamo senza dubbio la frutta, perfetta per una colazione ricca di sali minerali ...

InChiesta stadio Roma - le ammissioni di Parnasi ai pm : "Palozzi Chiedeva sempre soldi - Civita solo favori" : Depositata parte del lungo interrogatorio in cui il costruttore spiega i suoi rapporti coi politici indagati. "Mi chiamava sempre" dice a proposito dell'ex vicepresidente della Regione "ma a me non interessava perche stavo tentando di costruire un rapporto coi 5S"

Ryanair - sciopero personale il 25 e 26 luglio/ Voli a risChio anche in Italia : le ragioni della protesta : Ryanair, sciopero personale il 25 e 26 luglio: Voli a rischio anche in Italia, le ragioni della protesta. Le ultime notizie sulla mobilitazione dei dipendenti della compagnia low cost(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:13:00 GMT)

InChiesta stadio Roma - Parnasi ai pm : "Palozzi Chiedeva sempre soldi" : Le ammissioni del costruttore nel corso del lungo interrogatorio. "Civita agì sempre nell'interesse della Regione"

Palermo : picChia la moglie davanti ai bambini - arrestato : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Urla, spinte, minacce nei confronti della moglie e tutto davanti ai figli minorenni. Un uomo di 28 anni, residente a Bagheria, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti, lesioni personali e minacce, con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di mino