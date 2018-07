Censimento dei rom | la Commissione Ue | Salvini deja-vu del nazismo

Lombardia - sì al Censimento rom e sinti/ Chiusura dei campi irregolari : "È un’azione di tutela" : Lombardia, sì al censimento rom e sinti: passa la mozione in Consiglio di Regione, "è una azione di tutela", prevista la Chiusura dei campi irregolari(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Ho seguito il Censimento dei rom. Hanno schedato tutti - ma prima che arrivasse Salvini : «Anche al mio figlio disabile Hanno preso le impronte! Aveva 16 anni. L’ho accompagnato io, l’ho messo in carrozzina e l’ho portato dalla Polizia. Gli Hanno fatto tutto. Per prendere le impronte, la mano gliel’ha presa un militare. Poi gli Hanno misurato l’altezza. Poi la foto con lui solo e con tutta la famiglia. Alla fine non ci Hanno lasciato nemmeno un pezzo di carta. Niente ci Hanno lasciato! Insieme a noi c’era qualcuno che ha ...

Lombardia - sì al Censimento dei rom. «È un'azione di tutela» : In Lombardia si farà il censimento dei campi nomadi. Con 39 voti favorevoli, 31 contrari e un'astensione, il consiglio regionale ha approvato ieri la mozione della consigliera di Forza Italia, Silvia ...

Regione Lombardia - sì al Censimento dei nomadi e chiusura dei campi irregolari : L'assessore regionale De Corato: "Una mappatura contro l'illegalità", il Pd: "E' razzista e demoagogico"

Lombardia - sì al Censimento dei nomadi e chiusura dei campi irregolari : L'assessore regionale De Corato: "Una mappatura contro l'illegalità", il Pd: "E' razzista e demoagogico"

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : le bugie di Salvini sul Censimento dei Rom e il “caso” Lanzalone : E’ vero che con il censimento dei rom proposto da Matteo Salvini si possono distinguere quelli italiani da quelli stranieri ed espellere questi ultimi? E’ vero che la giunta Raggi a causa del consulente poi arrestato Luca Lanzalone ha asservito i pubblici poteri nelle mani del costruttore Luca Parnasi con atti illegittimi che oggi vengono annullati ragion per cui non si può più fare lo stadio della Roma? Ed è vero che ...

Claudia Gerini sta con Salvini : "Giusto il Censimento dei rom - non è razzismo" : Sono un terremoto che spacca a metà l'Italia le dichiarazioni di Matteo Salvini sul problema immigrazione. La scossa più forte, dopo

Magalli sul Censimento dei raccomandati Rai : “Magari risolvessero il problema” : Giancarlo Magalli, conduttore della trasmissione I fatti Vostri, si è espresso circa il censimento dei raccomandati Rai e come al solito, com’è nel suo stile d’altronde, lo ha fatto senza mezzi termini dicendo esattamente ciò che pensa: “Magari risolvessero il problema”. Giancarlo Magalli senza peli sulla lingua Magalli è noto per avere una gran parlantina e nel contempo dire l’assoluta verità: non si sottrae alle domande, non ...

Non è vero che è già stato realizzato un Censimento dei Rom : La protesta del campo Rom di via Candoni a Roma contro la visita di Salvini nel 2016 – Foto Vincenzo Livieri – LaPresse Come più o meno ogni parola che proferisce da quando è ministro, l’idea di Matteo Salvini di censire i Rom che vivono in Italia ha scatenato feroci polemiche. C’è chi lo ha attaccato, a cominciare dalle opposizioni. Che, per mano di Roberto Speranza (Leu), sono arrivate addirittura a denunciarlo per ...

Di Maio chiede il Censimento dei raccomandati alla Rai. Cosa ne dicono i giornali : Nessuno commenta la fattibilità concreta del progetto, ma dietro l’idea di censire i raccomandati della Pubblica Amministrazione e della Rai i quotidiani intravedono l’inizio di una partita sulla televisione pubblica. Non necessariamente combattuta, nonostante le promesse, nel nome della meritocrazia. Sunteggia Il Fatto Quotidiano riferendo le parole con cui il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ha lanciato ieri sera ...

Salvini - Censimento dei Rom : «Non mollo e vado dritto. Prima la sicurezza» : Matteo Salvini insiste sul censimento dei rom. Nonostante le proteste arrivate da ogni parte e lo sto giunto anche dal vice premier Luigi Di Maio, il leader leghista non arretra. «censimento...

Matteo Salvini : "Tanti Comuni - anche di sinistra - mi chiedono il Censimento dei rom" : "Assolutamente sì". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde ai giornalisti che chiedono se sia tutto a posto con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio sulla sua proposta di un censimento dei rom. E, in particolare con Conte, specifica che "tutto quello che facciamo è in sintonia".Salvini aggiunge che "ci sono tanti Comuni che mi stanno scrivendo, chiedendo di poter partire, ...

ENRICO MENTANA/ Le critiche contro Matteo Salvini e il Censimento dei rom (Il Supplente) : ENRICO MENTANA diventa professore in occasione della seconda puntata de Il Supplente: il ritorno in Rai preannuncia un nuovo ruolo all'interno del TG1?(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:48:00 GMT)

Censimento rom - il capo dei nomadi di Roma ridicolizza la sinistra : 'L'idea di Salvini? Non c'è niente di male' : Alle polemiche isteriche sul dossier sui rom annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , risponde direttamente il rappresentante delle comunità nomadi di Roma, Najo Adzovic . E la sua ...