C’è solo CR7

“No comment”. Stefano De Martino - l’indiscrezione choc (vi diciamo solo che c’entra Belen). Cosa sta “tramando” il ballerino : Se ne era già parlato mesi fa, del presunto fidanzamento di Stefano De Martino. Da quando è finito il suo matrimonio con Belen, tutti hanno a cuore la stabilità sentimentale del ballerino di Amici (che probabilmente nella prossima edizione del talent show prenderà il posto di insegnante al posto di Garrison). Ma Stefano non molla e continua a insistere: “Sono single”. Ma quando era in Honduras come inviato de L’Isola dei famosi, le ...

Irene Grandi si è sposata! E finalmente conosciamo ‘lui’ : ecco chi è il neo marito. Al matrimonio c’erano solo pochi intimi - ma le foto ci sono : Un altro matrimonio privatissimo. Dopo quello di Vanessa Paradis, la ex di Johnny Depp che sabato 30 giugno ha spiazzato giornalisti e paparazzi sposando il regista e sceneggiatore francese Samuel Benchetrit con venti giorni d’anticipo e in un’altra località da quella prevista, anche Irene Grandi ha pronunciato il fatidico sì. La cantante fiorentina ha scritto la canzone più bella della sua vita lunedì 2 luglio 2018 nella ...

Migranti - C’è l’accordo Ue : migranti distribuiti in tutti i Paesi ma solo su base volontaria : «È stato un negoziato lungo, ma da oggi l’Italia non è più sola». Il premier Giuseppe Conte, lasciando all’alba il vertice europeo, ostenta soddisfazione ed elenca un articolo dopo l’altro le conclusioni del summit: punta a dimostrare che i partner Ue hanno sottoscritto molte delle richieste contenute nel piano presentato da Roma. Lasciando, com’...

Consiglio Ue sui migranti - Conte : “Oggi C’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Occhi all’insù - C’è Saturno «contro» nel cielo (e non solo lui) : Non è questione astrologica, ma astronomica. Nella notte fra mercoledì 27 e giovedì 28 giugno dovete alzare gli Occhi al cielo e cercare Saturno che è «contro», cioè opposto al Sole nell’allineamento con la Terra. Insomma i tre sono in fila con il nostro pianeta in mezzo e quindi vicino al gigante con gli anelli come mai in questo 2018. «Sono due i punti fondamentali che spiegano l’eccezionalità dell’evento», spiega Paolo Volpini dell’Unione ...

Mondiali 2018 - Germania-Svezia : C’è un solo risultato per i campioni in carica. Tedeschi sotto pressione : Nel Mondiale delle sorprese tocca alla Germania. Le delusione più grande del primo giro di partite è arrivata proprio dai campioni in carica, sorpresi dal Messico ed ora costretti ad inseguire, spalle al muro. Niente di compromesso, perché i Tedeschi hanno le carte in regola per vincere le prossime due partite. Semplicemente non hanno alternative: il pareggio con la Svezia, infatti, non basterà ai ragazzi del CT Loew per evitare una eliminazione ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto Bibione. Solo Benazzi può concedere il bis. Qualificazioni affollatissime : C’è anche Greta Cicolari : Partirà domani sulla spiaggia di Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Dalla mattina di venerdì 22 infatti, si svolgeranno le gare che determineranno chi raggiungerà le teste di serie nel main draw. Nel maschile, da segnalare la mancanza di Rossi/Caminati, i vincitori della prima tappa in questo periodo impegnati nei Giochi del Mediterraneo 2018. Al primo posto tra le teste di serie troviamo quindi ...

Marco Ferri e Cristiano Caccamo dividono Gessica Notaro : solo amici o C’è qualcosa di più? : Gessica Notaro vicina a Cristiano Caccamo di giorno e forte intesa con Marco Ferri la sera: sono solo amici o c’è dell’altro? Le foto di un ballo passionale tra Marco Ferri e Gessica Notaro sono state pubblicate oggi dall’ultimo numero di Chi. I due sono solo amici o qui gatta ci cova? A sollevare questo […] L'articolo Marco Ferri e Cristiano Caccamo dividono Gessica Notaro: solo amici o c’è qualcosa di più? ...

Librandi : Roma lasciata al degrado - C’è solo da vergognarsi : Librandi: Raggi non ha più scuse Roma – A seguire le dichiarazioni di Gianfranco Librandi, deputato del PD. “Sono passati due anni alla guida di Roma. La sindaca Raggi non ha più scuse dietro le quali trincerarsi. Trasporti, rifiuti, degrado e abbandono, vegetazione lasciata nella più totale incuria. Buche e viabilità. Su nessuno di questi fronti cruciali la giunta è stata in grado di trovare delle soluzioni. Non esiste un progetto. ...

Maran e la casa rifiutata : «Gli eroi sono altri : C’è tanta gente onesta - non solo io» Il video : L’offerta di Parnasi e la risposta di Maran, 38 anni, assessore all’Urbanistica di Milano: «Le intercettazioni? Mi sembra che abbiano esagerato al telefono»

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : le speranze di medaglie dell’Italia. Non C’è solo Carlo Tacchini… : Dopo le due tappe di Coppa del Mondo la Canoa velocità assegna subito i titoli Europei: a Belgrado, in Serbia, andrà in scena la rassegna continentale da venerdì a domenica. Andiamo a scoprire le possibilità degli azzurri di giungere a medaglia nel prossimo fine settimana. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C1 1000 metri maschile Carlo Tacchini è quello che ha le maggiori possibilità di andare a medaglia: l’azzurro parte forse un gradino ...

C’è un ragno in casa - ordina cibo a domicilio solo per farlo rimuovere dal fattorino : L'inconsueta trovata di una 22enne che ha paura dei ragni. Per liberarsi di uno di loro ha fatto intervenire un fattorino ordinando del cibo a domicilio.Continua a leggere

Wind Music Awards 2018 : la scaletta della prima puntata. Laura Pausini canta la sigla (e non solo). C’è anche Elettra Lamborghini : Wind Music Awards La Musica torna protagonista in prima serata su Rai 1 con i Wind Music Awards 2018. Si tratta della dodicesima edizione della kermesse estiva che ogni anno premia gli artisti del momento per i loro recenti successi discografici e live. Alla conduzione l’ormai collaudata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Wind Music Awards 2018: scaletta prima puntata, martedì 5 giugno I Wind Music Awards si svolgono in ...