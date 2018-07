C’è solo CR7 : Lasciateci nell’incertezza ancora un po’, non annunciatelo subito. Lasciateci discutere in ufficio, in spiaggia, al bar, a cena con gli amici, all’aperitivo e in coda alla Posta. Lasciate che gli juventini sognino, che i padri non juventini tremino per la fede a rischio dei propri figli, che gli ant

Cristiano Ronaldo più cercato di Google e Facebook : è CR7 mania non solo a Torino : ... minuto dopo minuto, ora dopo ora per capire tutti i dettagli di una vicenda che ha catturato l'attenzione del mondo sportivo. Arriva sempre dalla Germania, un'idea pratica davvero niente male...un ...

Cristiano Ronaldo e non solo - la Serie A sta tornando al TOP. Con CR7 è una Juve temeraria per un grande azzardo : adesso svolta storica o contraccolpo suicida : Quello di Cristiano Ronaldo per la Juventus è un vero e proprio azzardo: è già diventato il tormentone dell’estate, ma la trattativa per portare CR7 in bianconero sembra ben avviata. Cristiano Ronaldo ha sempre speso parole d’apprezzamento per la Juventus, pochi mesi fa in Champions a Torino dopo il bellissimo gol in rovesciata ha ringraziato i tifosi bianconeri che sportivamente lo applaudivano con la mano sul cuore, e poi ...

Appendino - CR7? Troppo solo immaginarlo : TORINO, 4 LUG - C'è anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, tra i tifosi della Juventus che sognano l'arrivo sotto la Mole di Cristiano Ronaldo. "Sarebbe straordinario - commenta a margine della ...

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Portogallo. Tabarez : 'Loro non sono solo CR7'. Suarez : 'Si scrive la storia' : Non solo CR7 Per tutti il Portogallo è soprattutto Cristiano Ronaldo, non è della stessa opinione Tabarez: "Cristiano Ronaldo è nell'elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo ...

“Corriere di Torino” - la Juve pensa a CR7 : nuova clausola - ora vale “solo” 120 milioni : Juve pensa A CR7- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere di Torino”, la Juventus potrebbe valutare la possibilità di portare in bianconero Cristiano Ronaldo. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi per via della nuova clausola del portoghese da “soli” 120 milioni di euro. Questo ciò che riportano i colleghi di “OkDiario“. Una clausola da 120 milioni […] L'articolo “Corriere di ...

Un lavaggista para il rigore a CR7 - un regista neutralizza Messi : emozioni che solo i Mondiali sanno dare : I Mondiali regalano storie pazzesche, quasi come se fossimo catapultati per un mese intero in un film: Hannes Thor Halldorsson ed Alireza Beiranvand ne sanno qualcosa… Cosa ci piace dei Mondiali? Le storie da film che si concentrano in un mese di gare. Tante le favole alle quali stiamo assistendo, dalle lacrime del Panama nel momento del’inno Nazionale, passando per il folklore senegalese ed il sogno che stanno vivendo nazioni quali ...