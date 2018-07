Caso Chievo | la società e l’allenatore allo scoperto | gli importanti aggiornamenti in

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018)– “Aspettiamo l’udienza del Tribunale il 17 Luglio con grande fiducia. Abbiamo sempre lavorato rispettando le regole senza mai sgarrare. Possono anche fucilarmi, non mi interessa. Ogni cosa a suo tempo e poi ci divertiremo. La cosa che mi fa più male è che sia stato infangato il buon nome del”. Sono queste le ultime dichiarazioni del presidente Luca Campedelli durante la conferenza stampa di presentazione dellaclivense, il riferimento è al deferimento per ‘plusvalenze fittizie’ con il Cesena. Poi l’intervento l’allenatore Lorenzo D’Anna, sottolineando come ildebba “ripartire dspirito e dalla determinazione mostrata dai ragazzi nelle ultime tre partite dello scorso anno. So di avere un buon gruppo: dobbiamo solo lavorare e far sì che i nuovo trovino subito affinità con il resto ...