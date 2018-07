repubblica

: Caro condizionatori, una piaga infinita [news aggiornata alle 12:11] - rep_motori : Caro condizionatori, una piaga infinita [news aggiornata alle 12:11] - DaniMoni72 : @beagiava Caro Salvini, sarà il caldo africano... prova ad accendere i condizionatori così il pil sale come disse l… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Vendere il condizionatore a parte è una politica diffusa: anche per Nissan, Micra Visia,, Hyundai, i10 Classic,, Ford, KA+, B-Max +,, Opel e persino per la Volkswagen, up! Take up! e Polo Trendline, ...