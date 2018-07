huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Cambia posto su un aereo e fa scoccare la scintilla d'amore tra due passeggeri - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Cambia posto su un aereo e fa scoccare la scintilla d'amore tra due passeggeri - HuffPostItalia : Cambia posto su un aereo e fa scoccare la scintilla d'amore tra due passeggeri - brayangdr : @josiahkordei si ma anche solo un posto in più in una facoltà come medicina cambia la vita -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Può nascere una storia d'su ungrazie ad un cambio di? A quanto pare, sì. È ciò che ha documentato l'attrice Rosey Blair su Twitter, guardando nascere unatra due persone proprio sotto i suoi occhi. Tutto è partito da lei: salita su undiretto a Dallas, ha chiesto alla sua vicina di poltrona di fare cambio per poter viaggiare accanto al compagno. Lei ha acconsentito ed è andata a finire vicino ad un uomo. Da lì è partita la scommessa: "Abbiamo scherzato sul fatto che il nuovo vicino dipotesse essere l'della sua vita", ha scritto la Blair su Twitter, allegando tutti gli aggiornamenti della conoscenza tra i due, sbirciati tra i sedili.Last night on a flight home, my boyfriend and I asked a woman to switch seats with me so we could sit together. We made a joke that maybe her new seat ...