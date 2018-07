Calendario ritiri Serie A 2018-2019

Serie A 2018-2019 : il Calendario dei ritiri e delle amichevoli : ATALANTA Ritrovo il 4 luglio al Centro Bertolotti di Zingonia, poi partenza per il ritiro pre-campionato di Rovetta-Bratto. 8 luglio ATALANTA- Rappresentativa della Valseriana , selezione di ...

Ritiri squadre Serie A calcio : dove e quando si trovano tutti i team in estate? Il Calendario - le date dei raduni - i programmi e tutte le località : I calciatori si stanno godendo ancora un po’ di vacanza ma tra poco più di un mese si ritroveranno nei consueti raduni per preparare la prossima stagione. La Serie A 2018-2019 di calcio inizierà subito dopo Ferragosto e le varie società non vorranno farsi trovare impreparate. Il calendario completo con tutte le date e le località dei Ritiri delle squadre di Serie A è già stato svelato. La prima a ritrovarsi sarà l’Atalanta il ...