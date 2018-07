Calciomercato | Marchetti al Genoa | “voglio dimostrare di essere ancora ad alto livello”

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Nuova avventura per Federicoche dopo 7 anni con la Lazio è pronto a raccogliere l’eredità aldi Mattia Perin. “Sono qui per fare una grande stagione -ha detto- e per farla c’è bisogno di sacrificio e lavoro. Non vedo l’ora di iniziare. Questa è una nuova opportunità. Sono contento soprattutto di avere la possibilità didiun portiere dilivello. Obiettivi? Il presidente sta facendo una squadra competitiva. Non so dove potremo arrivare, ma se avremo la testa giusta sarà difficile batterci”. Alle spalle un finale amaro in biancoceleste e un campionato da fuori rosa. “La Lazio è un capitolo chiuso -ha spiegato- ho passato anni importanti anche se l’ultimo non è stato positivo, però mi ha insegnato qualcosa e mi tengo dentro tutto il buono che c’è stato. Però è il passato, ora sono qui e ...