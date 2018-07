Calciomercato | Cristiano Ronaldo e la clausola del Real Madrid | ' Se valgo 100 milioni non

Calciomercato - Marca e Cristiano Ronaldo : Ecco, provate a immaginare la faccia di uno come CR7 nel leggere che lui, a suo giudizio il migliore al mondo, possa essere usato come merce di scambio per arrivare a un altro giocatore. Un affronto ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus - assalto a Cristiano Ronaldo? Quanti colpi in vista : Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juventus : incognite e possibilità : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, in questi giorni, sta infiammando il mercato. Stando ai rumors più recenti, il calciatore luistano, da anni colonna portante del Real Madrid, avrebbe intenzione di cambiare aria. Tra le destinazioni possibili ci sarebbe la Juventus. Naturalmente Florentino Perez, il presidente dei ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juventus : incognite e possibilità : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive circa il futuro di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, in questi giorni, sta infiammando il mercato. Stando ai rumors più recenti, il calciatore luistano, da anni colonna portante del Real Madrid, avrebbe intenzione di cambiare aria. Tra le destinazioni possibili ci sarebbe la Juventus. Naturalmente Florentino Perez, il presidente dei ...

Calciomercato - effetto Cristiano Ronaldo : la Juve vola in borsa : Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo indosserà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma la sola voce di un suo possibile approdo in bianconero ha già provocato delle ...

Calciomercato Real Madrid - corsa alla maglia di Cristiano Ronaldo : 'È l'ultima con i blancos' : Da una parte il sogno dei tifosi bianconeri di vedere in Italia uno dei più grandi calciatori dell'era moderna, dall'altra l'incubo dei tifosi del Real di veder partire dopo nove anni uno dei simboli ...

Calciomercato : con Cristiano Ronaldo - che Juventus sarebbe? : Cristiano Ronaldo alla Juventus è qualcosa di più di un sogno di una notte d’inizio estate. Sottotraccia c’è un contatto in corso, nato dalla proposta al club bianconero da parte di Jorge Mendes, il potentissimo agente dell’asso portoghese. Come sarebbe la “Vecchia signora” con Cristiano Ronaldo? Sono tanti i tasselli da sistemare alla perfezione come in un mosaico, ma l’ambizioso disegno può essere realizzato. Dopo aver vinto sette scudetti di ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti i retroscena. Inter su Dembelé - smentito Mbappé al Real : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Calciomercato : Cristiano Ronaldo-Real Madrid - storia di una rottura : Cristiano Ronaldo alla Juve. Sogno o realtà? Sarà il tempo a dirlo. Al momento ciò che pare innegabile è la voglia del portoghese di lasciare Madrid. Un desiderio uscito fuori non all'improvviso, ma ...

Calciomercato Juventus - conti alla mano : Cristiano Ronaldo è possibile? : Questa è l'unica notizia certa come riporta Sky Sport. Un eventuale arrivo del portoghese a Torino costerebbe alle casse bianconere, tra cartellino e stipendio, circa 400 milioni di euro. Una cifra ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo - suggestione Juventus a suon di milioni! Zaza al Milan? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - si può fare? : Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo e la Juve : numeri sì - numeri no : ... fra sponsor tecnico e sponsor sulla maglia, , quella della Juve vale 40 milioni: come a dire il margine c'è… Cristiano Ronaldo è il personaggio più seguito nel mondo, a livello social. In questo ...