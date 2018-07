Calciomercato Cagliari | ecco l’attaccante | scatto nelle ultime ore

Affari ed intrecci sull’asse Cagliari-Parma : le ultime novità di Calciomercato : Cagliari-Parma trattative caldissime tra i due club che si stanno contendendo alcuni obiettivi di mercato in questa fase della sessione estiva Cagliari-Parma, un asse che potrebbe accendersi nelle prossime ore in chiave calciomercato. Le due società hanno infatti alcuni intrecci legati a trattative che potrebbero coinvolgere entrambe le squadre. Un calciatore che potrebbe viaggiare da Cagliari a Parma è il centrocampista Cigarini, ancora ...

Calciomercato Cagliari - obiettivo Peluso per la fascia sinistra : Cagliari - Con l'arrivo di Srna il Cagliari ha sistemato la corsia di destra: ora i rossoblu devono comprare un terzino sinistro, dopo la partenza in prestito di Senna Mianguè . E' dunque tornato ...

Calciomercato Genoa - duello per l’attacco con il Cagliari : Calciomercato Genoa – Prende il via il valzer di attaccanti nel campionato di Serie A e che è pronto ad infiammare il mercato estivo. Un calciatore che si è messo in mostra nell’ultima stagione del torneo di Serie B è l’attaccante del Cittadella Christian Kouamé, classe 1997 e pronto al salto di categoria. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si è inserito il Genoa, contatti nelle ultime ore per provare ...

Calciomercato Cagliari - ora Gonzalez. Poi tutto su Kouamè : Cagliari - L'ufficialità di Castro non ferma il mercato. Cresce l'attenzione per rifondare la zona d'attacco. La prima operazione ad andare in porto sarebbe quella di Nicolas Gonzalez , giovane ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : colpo Castro : Cagliari - Lucas Castro è ufficialmente un giocatore del Cagliari : il club sardo ha annunciato l'acquisto dal Chievo del centrocampista argentino nativo di La Plata, che ha firmato fino al 2021. ...

Calciomercato Cagliari - ecco il colpo per il centrocampo : Calciomercato Cagliari – Cagliari Calcio annuncia l’acquisto a titolo definitivo dal ChievoVerona delle prestazioni sportive di Lucas Nahuel Castro, che ha firmato un contatto con il club rossoblù sino al 2021. Castro è nato a La Plata, in Argentina, il 9 aprile 1989. Cresciuto nelle fila del Gimnasia La Plata, dopo un intermezzo al Racing Club, è approdato in Italia nella stagione 2012-13, acquistato dal Catania. In Sicilia ha ...

Calciomercato Cagliari - per l'attacco tentazione Cerri : In Coppa del Mondo occhi puntati su Nahitan Nàndez , uruguaiano classe '95, del Boca Juniors. Non sarebbe da escludere la sinergia con l'Inter, la formula potrebbe essere la stessa in fase di accordo ...

Calciomercato Cagliari - Aresti a titolo definitivo dall'Olbia : Cagliari - Simone Aresti è un giocatore del Cagliari . E' un ritorno per il portiere ex Olbia classe 1986, che nel settore giovanile rossoblù è cresciuto fino ad esordire in prima squadra nel ...

Calciomercato : il Cagliari insiste per Castro del Chievo : Il Cagliari cerca il centrocampista Castro del Chievo. Ma il club di Campedelli vuole in cambio Ionita e soldi. Lo ha detto il presidente Tommaso Giulini a margine di una conferenza stampa alla Sardegna Arena sulla presentazione di una mostra di artigianato sardo tutta in rossoblù. Giulini ha ribadito l’importanza di Ionita per il futuro della squadra, anche se non ha chiuso definitivamente le porte alla trattativa con il club ...

Calciomercato Cagliari - come regista Carli vuole Rizzo : Cagliari - Il Cagliari continua nella ricerca del regista di centrocampo: mentre con il Chievo non pare sbloccarsi la trattativa per Lucas Castro , Manuel Locatelli del Milan sarebbe ovviamente una ...

Calciomercato Cagliari - sogno Gonalons per il club rossoblu : operazione complessa causa ingaggio : Il Cagliari ha messo gli occhi su Gonalons, centrocampista francese che non ha trovato molto spazio alla Roma: trattativa complessa per via dell’ingaggio del giocatore Ufficializzato il colpo Srna, il Cagliari non si ferma e ha in mente di rinforzare il proprio centrocampo con Maxime Gonalons. Il club sardo ha deciso di provarci, effettuando un sondaggio con la Roma per capire la fattibilità dell’operazione. LaPresse/AS ...

Calciomercato Cagliari : Miangue torna in Belgio : Mercato del Cagliari concentrato per il momento in difesa. E in particolare sulle corsie esterne: dopo nemmeno due anni va via il laterale sinistro Senna Miangue, ceduto allo Standard Liegi con la formula del prestito biennale con opzione per il riscatto da parte del club belga. Miangue, arrivato in rossoblù nel gennaio 2017 proveniente dall’Inter, nell’arco di una stagione e mezza tra campionato e Coppa ha totalizzato 16 ...

Calciomercato Cagliari - per l'attacco spunta Di Carmine : Cagliari - Il Cagliari va a caccia di rinforzi per il reparto offensivo, che necessita dapprima di una sfoltita. Le uniche certezze sono Leonardo Pavoletti e Kwang-Song Han . Per il resto, solo ...

Calciomercato Cagliari - arriva il nuovo attaccante : via Melchiorri : Cagliari alle prese con il rafforzamento del reparto offensivo, il sacrificato da Maran potrebbe essere Federico Melchiorri Il Cagliari sta lavorando sul mercato. Nello specifico il presidente Giulini ha in canna uno scambio con il Perugia, che potrebbe portare due attaccanti a scambiarsi la casacca nella prossima stagione. Samuel Di Carmine, 29enne da 22 gol in stagione in Serie B, potrebbe arrivare a Cagliari, riporta Sportmediaset, in cambio ...