Calcio | nasce ' L R Vicenza Virtus' | la soddisfazione del sindaco

Calciomercato Lazio - ecco il colpo per il centrocampo : nasce una squadra sempre più forte : Calciomercato Lazio – La Lazio si muove seriamente sul mercato, il tecnico Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto dopo le prime mosse da parte del presidente Lotito, nasce una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione. La sirigenza biancoceleste ha chiuso una trattativa importante nelle ultime ore, stiamo parlando di Valon Berisha, ormai ex calciatore del Salisburgo. Accordo totale trovato ed operazione da 8 milioni ...

Calcio - UFFICIALE : nasce la Vadese 2018 : I nomi dei fondatori non hanno bisogno di presentazioni all'interno del mondo calcistico locale: Sergio Brunasso, Massimo Pacini, Paolo Bacigalupo. Michele Saltarelli e Tony Saltarelli.

Calciomercato Udinese - acquisti da 35 milioni : nasce una squadra molto competitiva : Calciomercato Udinese – L’Udinese scatenata in queste ultime di Calciomercato, dopo alcune sessioni di mercato deludenti, il club bianconero ha deciso di uscire allo scoperto. Si sta lavorando anche in uscita per definire la trattativa con il Napoli per il portiere Meret, operazione da 35 milioni, pronti ad essere investiti in entrata per tre colpi veramente importanti. Stiamo parlando di Mandragora, accordo con la Juventus raggiunto ...

Calciomercato Roma - altro colpaccio firmato Monchi : nasce una squadra stellare - 11 da sogno per Di Francesco [FOTO] : Calciomercato Roma – Roma scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, Monchi attivissimo e che sta costruendo una squadra veramente stellare ed in grado di lottare per vincere tutto in campionato e Champions League. Negli ultimi giorni sono stati chiusi innesti importanti come il difensore Marcano, il centrocampista Cristante e l’attaccante Kluivert, nelle ultime ore altra mossa importantissima. Monchi ha infatti chiuso la ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis dà spettacolo : 5 super colpi per Carlo Ancelotti - sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Calciomercato Napoli – Alla fine l’attaccante Mertens potrebbe rimanere al Napoli, è infatti scaduta ieri sera la clausola rescissoria del belga, adesso i club dovranno trattare con gli azzurri per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Si continua a cercare un portiere da regalare al tecnico Carlo Ancelotti, il nome in pole è sicuramente quello di Areola, al momento c’è il muro del Psg ma la situazione potrebbe cambiare ...

Calciomercato Roma - Monchi mette a segno un altro grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - ecco come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

Calciomercato Inter - colpi clamorosi a centrocampo ed in attacco : nasce un 11 stellare [FOTO] : Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 milioni di euro tra cash e contropartite, nelle trattative ...

Nasce squadra di Calcio per bambini disabili : Nasce la prima scuola , gratuita, per bambini disabili. Il progetto verrà illustrato il 4 giugno nella sede di Confindustria

Calciomercato Napoli - ecco il primo colpaccio targato Ancelotti : Arturo Vidal è già in città - sta per nascere una squadra da sogno : Calciomercato Napoli – Doppia mossa del presidente De Laurentiis, una più clamorosa dell’altra, il Napoli è scatenato nelle ultime ore e dopo aver ingaggiato Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri sta per piazzare un primo incredibile colpo sul mercato, stiamo parlando di Arturo Vidal. Il cileno è stato infatti avvistato all’aeroporto di Capodichino, l’ex Juventus rappresentava il nome in cima alla lista delle ...

Calciomercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può nascere una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...