Calcio | Mondiali 2018 | la Francia si aggrappa a Mbappè | la Celeste senza Cavani per

I mondiali senza l’Italia e tre storie sul Calcio da leggere : Per anni era sempre andata allo stesso modo, quasi ci fosse un cerimoniale da rispettare. Ci si trovava almeno una mezz’ora prima della diretta, si stappavano le birre, ci si scambiavano impressioni, sensazioni, speranze, chiacchiere generiche. Poi iniziavano novanta minuti di altre birre, imprecazi

I mondiali senza l'Italia e tre storie sul Calcio da leggere : Ci sono ventuno capitoli, uno per ogni edizione della Coppa del mondo. Più uno, dedicato ai "senza Mondiale". Ci sono ventuno storie che raccontano una competizione che a noi sembra scontata, ma che ...

Calcio : si sono chiusi ieri gli ottavi di finale dei Mondiali. Passano Inghilterra e Svezia : Si sono chiusi ieri gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018 con la vittoria ai calci di rigore dell’Inghilterra sulla Colombia. I Tre Leoni spezzano finalmente la maledizione dei rigori e approdano ai quarti di finale di un Mondiale dopo che non accadeva da dodici anni. Nei tempi regolamentari gli inglesi Passano in vantaggio con un rigore del bomber Kane (arrivato già al sesto gol in questo Mondiale superando il record di Lineker come ...

Dai Mondiali di Calcio a quelli della sostenibilità alimentare : ecco i Paesi vincitori : Chi vincerà il Mondiale di Russia 2018? Toccherà ad una delle favorite, Francia e Brasile, o sarà la volta di un outsider come Belgio, Svezia o Inghilterra? Da qualche settimana, ormai, non si parla d’altro. Ma se il Mondiale si spostasse dal campo di calcio alla tavola, siamo sicuri che i Paesi più virtuosi e più “forti” sarebbero gli stessi? Quale Paese sarebbe al vertice per il cibo prodotto nel modo più sostenibile? E l’Italia sarebbe ...

Calciomercato - comete Mondiali : Odonkor veloce come Bolt - forse troppo : C'era il suo volto disperato sulla prima pagina del Der Spiegel il 5 luglio 2006 , giorno successivo alla disfatta tedesca a Dortmund per mano degli Azzurri di Lippi. "Un sogno finito in lacrime", ...

La Svezia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di Calcio : La Svezia ha battuto 1-0 la Svizzera nel penultimo ottavo di finale dei Mondiali di calcio e si è qualificata al turno successivo, i quarti di finale, a cui non partecipava dal 1994. Alla Zenit Arena di San Pietroburgo la The post La Svezia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di calcio appeared first on Il Post.

Mondiali di Calcio - rimonta del Belgio con vittoria in zona Cesarini. Decide Chadli : Il Giappone sembrava già pregustare un clamoroso passaggio ai quarti di finale eliminando una delle più forti nazionali di questo Mondiale 2018, ossia il Belgio, ma alla fine a vincere sono i ragazzi di Martinez con un 3-2 in rimonta: dopo il vantaggio giapponese con Haraguchi e Inui, al 69’ il centrale difensivo del Tottenham Vertonghen sigla il gol della bandiera per il Belgio, e cinque minuti dopo arriva il pareggio di Marouane Fellaini, ...

Calciomercato : Torreira all’Arsenal - dopo i Mondiali la presentazione : “Siamo felici perche’ Lucas sta disputando un buon Mondiale. L’Uruguay ha vinto 2 Mondiali e 2 giochi olimpici, ma ricordo ancora perfettamente quella gara contro il Brasile al Maracana’”. Cosi’, ai microfoni di Radio Crc, Ricardo Torreira papa’ di Lucas, centrocampista della Samp e della Celeste, che conferma che il figlio nella prossima stagione giochera’ in Premier League con i ...

Mondiali Russia 2018 – Il Messico tuona : “Rocchi ha favorito il Brasile è una vergogna per il Calcio!” : Osorio, l’allenatore del Messico, punta il dito contro l’arbitro italiano Rocchi e Neymar: il duro sfogo in conferenza stampa Il Brasile è in festa: i verdeoro hanno staccato il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, battendo il Messico 2-0 grazie ai gol di Neymar e Firmino. Il numero 10 brasiliano si è reso ancora una volta protagonista, non solo per le sue giocate e le sue reti, ma soprattutto per le sue ...

Calcio - Mondiali 2018 : Neymar spedisce in orbita il Brasile - al Messico non basta un super Ochoa : bastano due guizzi di di Neymar per regalare al Brasile il pass per i quarti di finale ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca batte 2-0 il Messico grazie ad un gol del suo gioiello, servito da uno scatenato Willian, e ad un tocco ravvicinato di Firmino, servito proprio da Neymar, al termine di un match scorbutico contro un avversario coriaceo, in cui ad esaltarsi è soprattutto il portiere Ochoa, autore di diverse parate spettacolari. ...

Mondiali di Calcio 2018 : chi vincerà? Dal gatto russo al maialino inglese - ecco gli “animali veggenti” di questa edizione : I Mondiali di calcio 2018 sono entrati nel vivo della fase ad eliminazione e i primi, clamorosi verdetti sono già arrivati. Migliaia di scommettitori stanno sperando di azzeccare i risultati finali e chissà quanti di loro si affideranno a questi speciali “veggenti”. Il famoso “gatto veggente” della Russia, di nome Achille, ha una percentuale di successo quasi del 100%. L’adorabile gatto, che è sordo, normalmente trascorre i suoi giorni a caccia ...

Mondiali di Calcio : 19 curiosità che forse non sai sul torneo calcistico più prestigioso : I Mondiali di calcio sono “l’evento sportivo più seguito del mondo” e si svolgono ogni 4 anni per determinare la squadra campione del mondo. Il torneo è organizzato dalla FIFA e l’edizione di quest’anno si sta svolgendo in Russia. Ecco una lista di 19 cose interessanti e curiose che forse non sai sul torneo calcistico più prestigioso. I Mondiali 2018 sono i primi ad essere ospitati dalla Russia. Questa edizione sarà l’11ª apparizione della ...

L’Italia fuori dai Mondiali di Calcio : sport ed economia ne pagano le conseguenze : E’ stato uno 0-0 con la Svezia a sancire l’uscita dell’Italia dai Mondiali di calcio, di scena in Russia in un’estate atipica. Uno 0-0 estremamente pesante, che ha catapultato all’inferno i tifosi ed i simpatizzanti degli azzurri. Erano addirittura 60 anni che non accadeva nulla di simile. Bisogna infatti andare a ritroso sino al 1958 per trovare l’ultima nazionale italiana che non ha passato le ...

LIVE Russia-Spagna - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1. Dzyuba impatta su Calcio di rigore! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Russia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...