repubblica

: Avete letto? Calabria, rimborsi gonfiati: arrestato sindaco di Palizzi e due consiglieri - umbriatweets : Avete letto? Calabria, rimborsi gonfiati: arrestato sindaco di Palizzi e due consiglieri - SecondoPiano : Rimborsi gonfiati, arrestati sindaco e due consiglieri - DinoGranata : Rimborsi gonfiati, arrestati sindaco e due consiglieri -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Voucher per pagare prestazioni di lavoro inesistenti, per 340mila euro sottratti alle casse del Comune. E' l'accusa mossa dalla procura contro Walter Scerbo,del piccolo comune jonico in provincia di Reggio, e agli altri due amministratori