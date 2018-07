Calabria | dal 7 luglio scattano i saldi

La magia del Mandala al Castello Aragonese : monaci buddisti in tour a Reggio Calabria [FOTO e VIDEO] : Una volta ultimato, il Mandala verrà disfatto, riecheggiando l'impermanenza di tutte le cose in questo mondo materiale, e la cerimonia di dissoluzione si celebrerà mercoledì 11 luglio, a partire ...

Donna uccisa a Reggio Calabria - fermato il killer : lei usata come scudo dal boss vero obiettivo dell’agguato : Demetrio Lo Giudice ha utilizzato l’amante Fortunata Fortugno come scudo. La squadra Mobile di Reggio Calabria ha risolto il caso dell’agguato consumato a Gallico, nella periferia nord della città, lo scorso 16 marzo. È stato un attentato di ‘ndrangheta ma l’obiettivo, il boss conosciuto con il soprannome “Mimmo u ‘boi” era riuscito a salvarsi mentre a bordo della sua auto si era appartato con la sua amante, vittima innocente, vicino al ...

Scienza : domani dalla Calabria il lancio della Sonda Near Space EOS : Il Progetto EOS Space Project realizzato all’interno del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso l’Istituto Tecnico Industriale “A.Russo” di Nicotera (VV) e che ha coinvolto la classe IV A indirizzo Meccanica e Meccatronica, ha riguardato la progettazione e la realizzazione di una Sonda stratosferica per il lancio in sicurezza fino a quaranta km di altitudine, di attrezzature scientifiche per la ricerca a grandi altezze e il successivo ...

Dalla Calabria alla Cina : la telenovela più bella dell’estate? Quella del Milan : Ci sono un cinese, un italocalabrese, una batteria di giudici, un paio di magnati e il Milan fuori dall’Europa. Non è una barzelletta, ma il romanzo (rosso)nero dell’estate che si snoda tra Milano, Nyon, New York e Hong Kong. C’è un Diavolo in cerca d’autore, ci sono nani, ballerine, guitti e gente di buona volontà. C’è una società in crisi. Ci sono anche pochi soldi in giro. C’è il Milan fuori dalle Coppe, spinto in là da una sentenza ...

Maltempo Calabria - eventi meteo dal 14 al 19 giugno : ecco i DATI Arpacal : “Il vortice di bassa pressione che ha stazionato per diversi giorni sull’Italia meridionale ha determinato una prolungata instabilità sulla nostra regione, causando precipitazioni intense, di breve durata e relativamente isolate”. E’ quanto comunica il Centro funzionale Multirischi dell’Arpacal, che questa mattina ha trasmesso alla Regione il Rapporto sull’evento pluviometrico che ha colpito la Calabria dal 14 al 19 giugno scorsi. E’ sulla base ...

Chi è Rocco Commisso - dal pallone di stracci e mutande a Reggio Calabria all’impero di Mediacom negli USA : lo juventino sfegatato che adesso vuole il Milan [DETTAGLI] : Rocco Commisso, 68 anni, nato a Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è in procinto di acquistare il Milan: ha vissuto sulle rive del mar Jonio fino all’età di 12 anni, quando si è trasferito negli Stati Uniti d’America dove ha fondato un impero partendo dall’autorimessa di casa grazie a Mediacom, colosso della TV via cavo in Nord America. L’ha costruita da solo, da zero: oggi vanta 4.600 dipendenti in 22 Stati USA, ...

Maltempo in Calabria - eroico poliziotto fuori servizio salva due giovani dal mare in tempesta : Nella giornata di ieri un eroico poliziotto fuori servizio, Paolo Delle Donne, in vacanza con la famiglia a Le Castella in Calabria, ha salvato due giovani in balia del mare in tempesta. Il poliziotto, in servizio a Firenze, ha notato un giovane che stava per annegare a circa 40 metri dalla riva, per il mare agitato dal forte vento che soffiava sulla costa. L’uomo si è subito tuffato in mare raggiungendo il ragazzo a nuoto tra le onde e ...

Successo per 'Swell' - l'evento organizzato dall'Asc di Reggio : oltre 1400 gli sportivi da tutta la Calabria : ... con le classi di salute ha registrato il tutto esaurito, regalando agli ospiti di Swell un'anteprima d'eccezione: il Tocco! Il sudore e gli allenamenti al tramonto hanno lasciato spazio a spettacoli ...

Coldiretti Calabria : 'L'agricoltura è bloccata dal freno a mano tirato della Regione' : ... frodi, accordi commerciali multilaterali scellerati, etichettatura a semaforo, ecc e subisca ritardi e penalizzazioni a livello regionale, dal rapporto presentato dalla Banca d'Italia 'sull'economia ...

Reggio Calabria : concluso con successo il corso di lingua greca "Pame ambrò" organizzato dall'Amministrazione comunale : ... durante la quale i cittadini saranno invitati a rispolverare le radici greche della nostra cultura comune, prendendo parte a coinvolgenti spettacoli di musica e danza tradizionale.

RAI 1 * LINEABLU : Un viaggio straordinario dalla Basilicata al Nord della Calabria - lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare - per ... : Scienza sommersa: i recenti studi dell'Ingv e del Cnr rivoluzionano in parte la geomorfologia del Tirreno e aprono nuove interpretazioni alle catene vulcaniche sottomarine e agli archi insulari. Più ...