Cagliari | inizia la nuova stagione per i sardi

Cagliari - inizia l'era Maran : l'allenatore è arrivato in città : E' inizia ta l'avventura a Cagliari di Rolando Maran . Dopo i quattro anni alla guida del Chievo, concluse con l'esonero a tre giornate dalla fine dell'ultima stagione, l'allenatore è pronto per l'...

Fiorentina-Cagliari - partita speciale : tutte le iniziative per Astori : Fiorentina-Cagliari, si avvicina una gara importante per gli obiettivi di classifica di entrambe le squadre ma sarà una giornata speciale anche per il ricordo di Astori. Innanzitutto saranno ufficializzati i ritiro delle maglie numero 13 della Fiorentina e del Cagliari, poi i rossoblù lasceranno un omaggio sul muro dedicato ad Astori, ma non solo… I bambini che scenderanno in campo ad inizio partita al fianco dei calciatori indosseranno tutti la ...