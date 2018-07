Bugo | «Sentirsi arrivati | consolidati | spesso conduce alla fine della creatività»

domanipress

(Di giovedì 5 luglio 2018) Sarà disponibile da venerdì 6 luglio anche in digitale “Rock” (1Day/Artist First) il nuovo disco di, pubblicato in vinile a maggio, che raccoglie i successi di 18 anni di carriera solista dell’artista, riarrangiati in chiave rock. Rock– sua prima raccolta ufficiale e 9° lavoro in studio – nasce dall’esigenza del cantautore di spogliarsi dalle sovrastrutture musicali per tornare alle radici del suono, a un’attitudine primordiale ed essenziale, e di ripartire con una chitarra e un amplificatore dal “grado zero”musica. 10 tracce registrate al Monolith Studio di Brescia, con il contributo del chitarrista Max Frignani e del batterista Michele Marelli, evoce, chitarra elettrica e basso. Un lavoro in cuischiettezza del suono corrisponde l’identità musicale di un artista che si ritrova, e si rinnova, nel nome del rock: “Torno sui miei passi per la via del ...