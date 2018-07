Buche in strada | risarcimento record da 200mila euro

Roma - morte Noemi Carrozza : non fu colpa delle Buche stradali : Lo asserisce la polizia giudiziaria. Escluse anche le ipotesi di un malore o di un tamponamento. La 'sincronette' fu vittima di un incidente sulla Colombo lo scorso 15 giugno

Noemi Carrozza - gli inquirenti : 'La morte non fu causata dalle Buche stradali' : L'incidente stradale che ha causato la morte di Noemi Carrozza , campionessa di nuoto sincronizzato, il 15 giugno scorso non sarebbe stato causato dalle cattive condizioni del manto stradale. Il fatto ...

Grillo in auto a Roma : "Non vedo Buche"/ Video - 3 vittime sulla strada nelle ultime settimane : Grillo, show in auto a Roma: secondo il fondatore del M5s non ci sarebbero buche nella Capitale. Ma la rete bacchetta il "moralizzatore del traffico".(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Roma - chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry : troppe Buche : Roma, chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry: troppe buche La presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, lo ha annunciato durante il Consiglio locale. Nel frattempo saranno abbattuti i pini che, con le loro radici, hanno provocato i dislivelli nell’asfalto Continua a leggere L'articolo Roma, chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry: troppe buche proviene da NewsGo.

Qooder - lo scooter a quattro ruote anti Buche : in strada maneggevolezza e sicurezza al top : ROMA - È già disponibile presso tutte le concessionarie italiane il nuovo Qooder, scooter a quattro ruote che combina il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette...

Buche stradali - appalti e regole Occorre più chiarezza nei bandi : La partenza dei lavori di riparazione stradale in alcune zone del centro riporta l'attenzione sull'editoriale di Federico Fubini e sul successivo intervento di Giuseppe Di Piazza, pubblicati nei ...

Fiori nelle Buche stradali : il video della consigliera comunale scatena la battaglia sui social : "L'iniziativa estetica" della consigliera di una lista civica di Buccinasco ha funzionato: i Fiori sono stati rimossi dai vigili perchè ritenuti "pericolosi"...

Milano - rider perde gamba sotto al tram : 'Colpa delle Buche in strada' : Caduto per strada, mezza gamba rimasta sotto a un tram. L'arto gli è stato amputato. Francesco Iennaco, 28 anni, di professione rider, racconto il terribile incidente che lo ha visto protagonista a ...

Perché Marco Martens viene chiamato il Patch Adams delle Buche stradali : Su Internet lo chiamano 'pagliaccio', lui preferisci definirsi 'Patch Adams' per il suo camice bianco e per la lunga esperienza con i bambini cui spiega il codice della strada. È Marco Martens, ...