Brivido caldo | da The Nun a Hostile | horror protagonisti dell' estate

Caldo : a Bolzano scatta il piano “Un’estate da Brivido” : Il bollettino meteo segnala und grande Caldo (oltre i 30 gradi) nel fine settimana anche a Bolzano. scatta dunque il piano “Un’estate da brivido” promosso per assicurare agli anziani un po’ di refrigerio nelle torride giornate estive. Anche per quest’anno infatti il Comune di Bolzano, l’ Azienda Servizi Sociali e una rete di associazioni cittadine hanno definito un piano di intervento, già operativo, per ...