British della Dark Polo Gang a Roma a 3 voci dopo l’addio di Side Baby | video e testo

(Di giovedì 5 luglio 2018)in Piazza del Poin occasionenuova edizione del Wind Summer Festival. Anche quest’anno è stata Piazza del Po, ad ospitare il Wind Summer Festival, la manifestazione musicale dell’estate di Canale 5. La prima serata è arrivata in TV giovedì 5 luglio. Le prossime tre serate saranno trasmesse giovedì 12, 19 e 26.Tra i cantanti presenti in Piazza del Po, la, fenomeno degli ultimi anni in Italia. Il gruppo ha presentato, il suo singolo estivo da record pubblicato lo scorso 11 maggio.Il brano è nato dallo slang giovanile che il gruppo trap definisce “linguaggio alieno”.è stata anticipata dal vivo da alcuni scatti del gruppo sui social per ricordare l'appuntamento di oggi: “Stasera!”Sul palco la band è privata di un elemento, manca infatti, che ...