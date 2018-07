BRI | tassi bassi a lungo creano rischi stabilità finanziaria

BRI : 'minaccia da protezionismo ma banche centrali dovranno continuare ad alzare tassi' : ... BRI, , nota anche come banca delle banche centrali , rivela che nello scenario di base del BRI l'escalation delle tensioni commerciali sarà evitata, e l'economia globale continuerà a migliorare. ...

Tassista uBRIaco travolge pedoni a Mosca - almeno 7 feriti : La Russia resta uno dei primi Paesi al mondo per la mortalità sulle strade, in particolare a causa dell'alcolismo, del cattivo stato delle infrastrutture e del frequente non rispetto del codice della ...