Brasile - Lula conferma la sua candidatura alle presidenziali : L'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che sta scontando una condanna a 12 anni di carcere per corruzione, ha confermato in una lettera di essere candidato alle presidenziali del ...

Brasile - Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula : Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula Continua a leggere L'articolo Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula proviene da NewsGo.

Brasile.Respinta richiesta libertà Lula : 05.30 La Corte Suprema brasiliana ha respinto il ricorso di sospensione della condanna dell'ex presidente Lula da Silva. La Corte ha anche cancellato l'udienza che era prevista per esaminare il caso. La decisione di non analizzare neppure la richiesta degli avvocati di Lula, che sconta dal 7 aprile una condanna di 12 anni di prigione per corruzione, fa cadere le speranze del Partito dei Lavoratori che Lula possa essere liberato o che almeno ...

Brasile : Lula commentatore Tv dal carcere dei Mondiali : L’ex presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, che dallo scorso 7 aprile sconta una pena di 12 anni di carcere a Curitiba, ha cominciato da dietro le sbarre a commentare le partite del Mondiale per un programma del canale televisivo Tvt, collegato con organizzazioni sindacali locali. Nel suo primo ‘pezzo’ Lula ha criticato il Brasile per il pareggio con la Svizzera. “Le qualificazioni sono una cosa, il mondiale ...

Mondiali 2018 - In Brasile l'ex presidente Lula commentatore tv dal carcere : l'ex capo di Stato, in prigione per corruzione, commenterà le partite per una tv legata al sindacato

