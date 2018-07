Brasile-Belgio | Mondiali 2018 | programma | orario e su che canale vederla in tv

oasport

: Complimenti al Giappone, a un passo dalla storia. Bravo Belgio che a differenza di altre volte, vince una partita d… - delpieroale : Complimenti al Giappone, a un passo dalla storia. Bravo Belgio che a differenza di altre volte, vince una partita d… - Agenzia_Ansa : Cominciano i quarti di finale ai Mondiali di Russia: venerdì tocca al Belgio contro il Brasile #mondiali2018… - pisto_gol : Meravigliosa e commovente partita: il Giappone fa tremare il Belgio, va avanti 2:0, subisce un gol fortunoso di V… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Venerdì 6 luglio si giocherà, quarto di finale deidi calcio. Si preannuncia una partita pirotecnica tra due squadre votate all’attacco e che sono in grado di segnare da un momento all’altro. I verdeoro partiranno con tutti i favori del pronostico ma i Red Devils hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà gli avversari: in palio la semifinale contro la vincente di Francia-Uruguay. Può succedere davvero di tutto in campo, l’incontro potrebbe essere aperto a tutti i risultati e sicuramente ci sarà da divertirsi: le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto trascinate dalle rispettive stelle. Ilpunta sul fenomeno Neymar, sugli estrosi Coutinho e Willian, sulla difesa guidata da Thiago Silva e sul portiere Alisson. Ilcercherà di fare la differenza con i gol di Lukaku e Mertens. Di seguito la data, il ...