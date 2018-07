Brasile-Belgio | le probabili formazioni

Mondiali - Mazic arbitrerà Brasile-Belgio : E’ il serbo Milorad Mazic, che a fine maggio diresse la finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool, l’arbitro designato per la partita Brasile-Belgio di domani, valida per i quarti di finale del Mondiale. Lo ha reso noto la Fifa. Sarà la sua terza presenza nel torneo, dopo quelle in Senegal-Colombia e Messico-Corea del Sud. Uruguay-Francia, sempre in programma domani, sarà arbitrata dall’argentino Nestor Pitana. Le ...

Probabili Formazioni Brasile-Belgio - Quarti di Finale - Mondiali 2018 06-07-2018 : Le Probabili Formazioni di Brasile-Belgio, Quarti di Finale, Ore 20: Nella Selecao assente Casemiro per squalifica; Martinez dovrebbe apportare 2 cambi.-- E’ il Quarto di Finale più emozionante quello che mette di fronte Brasile e Belgio nella splendida cornice della Kazan Arena. La Selecao parte con tutti i favori del pronostico, e, dopo aver brillato negli Ottavi contro il Mexico, la formazione allenata da Tite si è candidata ...

Mondiali 2018 : Brasile-Belgio scontro tra titani - Inghilterra favorita con la Svezia ma in generale regna l’equilibrio : Ormai sono andati in archivio gli ottavi di finale del Mondiale 2018 di calcio e adesso, dopo due giorni di pausa, ci apprestiamo a seguire i quarti di finale di una delle rassegne iridate più equilibrate e sorprendenti degli ultimi decenni. Tra le migliori otto squadre al mondo sono rimaste sei nazionali europee e due sudamericane, infatti agli ottavi sono state eliminate le ultime superstiti del continente asiatico (Giappone) e nordamericano ...

Mondiali 2018 - Kompany : “Brasile-Belgio finale anticipata” : “Senza voler essere presuntuoso, ma Brasile-Belgio poteva essere una finale, diciamo che è una finale anticipata”. Dal ritiro del Belgio nei pressi di Mosca il capitano belga Vincent Kompany lancia il guanto di sfida alla Selecao. “Onestamente, avrei preferito che questa fosse la finale – insiste Kompany – e avrebbe potuto esserlo. Sapevamo che se avessimo vinto il nostro girone avremmo trovato un cammino più ...

Mondiali 2018 - Belgio-Giappone 3 a 2 : i diavoli rossi rimontano il due a zero e vanno ai quarti contro il Brasile : Poteva essere un quarto di finale da guardare mangiando da Temakinho, la nota catena di ristoranti che serve sushi brasiliano. E invece no: perché ad affrontare il Brasile ai Mondiali di Russia, sarà il Belgio. Merito della clamorosa rimonta dei diavoli rossi che spezzano il sogno di un Giappone formato Holly e Benji: tre a due il risultato finale con tutte le cinque reti segnate nella ripresa. Decisivo il gol in contropiede al 94′ di ...

