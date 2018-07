Bper Banca e Awos sostengono imprese esportatrici : Roma, 5 lug., AdnKronos, - Accordo tra l'associazione no-profit Awos, A World of Sanctions, e Bper Banca con l'obiettivo di offrire giornate di approfondimento e opportunità di confronto dedicate alle ...

Bper Banca e Awos sostengono imprese esportatrici : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Accordo tra l’associazione no-profit Awos (A World of Sanctions) e Bper Banca con l’obiettivo di offrire giornate di approfondimento e opportunità di confronto dedicate alle aziende che intendono affrontare i mercati esteri, con focus particolare rivolto alle aree sottoposte ad embarghi o a restrizioni alla movimentazione dei beni. E’ quanto si legge in una nota dell’istituto ...

A Bper Banca il ‘Welfare Awards’ : Roma, 2 lug. – (AdnKronos) – Premio ‘Innovazione” a BPER Banca per aver sviluppato una serie di progetti in ambito welfare, tema ritenuto sempre più strategico per le risorse umane, quanto a engagement e produttività della propria forza lavoro. Il riconoscimento è stato assegnato a Milano in occasione della seconda edizione del ‘Welfare Awards 2018″ che premia le aziende più virtuose nel campo del benessere ...

Bper Banca Beach Volley Italia Tour - Ostia. Prima giornata : Colombi/Breidenbach non si fermano - Bonifazi/Manni nel tabellone perdenti : Spettacolo, divertimento, caldo e tanta gente: questo il menu della Prima giornata di sfide allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018. Tantissime le partite giocate oggi per decretare i semifinalisti vincenti sia in campo maschile che in quello femminile. Non è mancato lo spettacolo con alcune gare davvero divertenti anche per il pubblico che, numeroso ha attorniato i campi ...

Bper Banca Beach Volley Tour 2018. Tre dei quattro vincitori di tappa del Campionato Italiano di Bibione in gara da domani a Ostia : E’ una tappa grandi firme la seconda del circuito BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma domani e domenica sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia Lido, a Roma, che si preannuncia spettacolare e divertente. I numeri prima di tutto perché al via ci saranno ben 31 coppie nel torneo maschile e 24 in quello femminile per quella che può essere considerata a tutti gli effetti una festa del Beach Volley con l’organizzazione ...

Bper Banca Beach Volley Tour. Sabbia Capitale! Tutti allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del circuito : L’estate del Beach Volley prosegue all’insegna del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che è pronto a vivere la seconda tappa sabato e domenica 30 giugno e 1 luglio allo stabilimento La Spiaggia di Lido di Ostia. L’organizzazione locale è a cura di una delle società storiche del Beach Volley italiano, la Beach Volley Academy, la più importante in termini di iscritti, con i suoi 1200 tesserati, e di risultati sia a livello assoluto che amatoriale ...

Azioni MPS e ipotesi fusione con Banco BPM - UBI o Bper Banca : stimolo per tradare nel lungo termine? : Il nuovo esecutivo a guida Conte e con Tria ministro dell'Economia ha intenzione di rispettare i patti siglati dal precedente governo e dall'Europa su Monte dei Paschi. Il responsabile del Tesoro ha ...

Bper - il mercato fiuta le manovre Cimbri prova a bruciare i soci Verso le nozze con Unipol Banca : Mai dire gatto se non l’hai nel sacco: Bper Banca è in forte rialzo stamane a Piazza Affari, dopo che a mercati chiusi UnipolSai aveva ieri annunciato il lancio di un’offerta di acquisto sul 5,2% del capitale dell’istituto emiliano al prezzo di 4,72 per azione. Un prezzo che rispetto ai prezzi di ieri corrispondeva ad un premio del 6% Segui su affaritaliani.it

Bancari in gran spolvero a Piazza Affari. Brilla Bper : Teleborsa, - Giornata euforica per i Bancari di Piazza Affari che fanno rimbalzare il FTSE MIB dopo la brutta performance di ieri 21 giugno. L'indice principale della borsa milanese, metà mattinata ...

Unipol arriva a detenere il 13 - 1% di Bper Banca : Teleborsa, - Unipol ha concluso l'acquisto di 15.629.789 azioni ordinarie di BPER Banca pari a circa il 3,25% del capitale sociale del gruppo Bancario, attraverso una procedura di reverse accelerated ...

Bper Banca Beach Volley Italia Tour - Lido di Spina. Leonardi concede il bis - Cecchini/Dal Molin finalmente fanno festa! : Si è conclusa la tappa di apertura del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018, che ha regalato agli spettatori presenti a Lido di Spina(Ferrara) un grande spettacolo. Dopo due intese giornate di gare, sono stati eletti i vincitori della categoria maschile e femminile. Nel maschile, trionfano Cecchini/Dal Molin e mettono la ciliegina sulla torta al loro brillante percorso, durante il quale non hanno subito nemmeno una sconfitta. Nella ...

Bper Banca Beach Volley Italia Tour - Lido di Spina. Grandi campioni in corsa verso le finali! : E’ ripartito il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 dalla spiaggia di Lido di Spina (Ferrara), presso il bagno Kursaal. Molte le coppie in campo per questa tappa che apre la stagione, la quale vanta anche la presenza di Grandi Beachers di notevole esperienza. Nella giornata di oggi, sabato 16, continuano a salire nel tabellone vincenti Nicola Grigolo/Francesco Cottarelli che si scontreranno in una sfida attesissima con Davide Dal ...

Bper Banca Beach Volley Tour 2018 : che parterre nella prima tappa! Quante star sulla sabbia di Lido di Spina : Livello alto, anzi altissimo per la prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che scatta domani sulla sabbia del bagno Kursaal a Lido di Spina (Ferrara) con l’organizzazione della BVU e di Just People e la partnership di BPER Banca, Fastweb e OA Sport. In campo femminile si tratta quasi di una rivincita della prima tappa del Campionato Italiano andata in scena una settimana fa a San Cataldo, mentre in campo maschile c’è curiosità ...