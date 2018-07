Bossi e Salvini | storia di dissapori tra il Senatur e il segretario

La sentenza sui fondi di Bossi. Salvini : 'Attacco alla democrazia'. Di Maio : 'Dev'essere rispettata' : Il leader del Carroccio chiede un incontro al presidente della Repubblica Mattarella. 'Toni inaccettabili' replica il Consiglio superiore della magistratura -

Umberto Bossi contro Matteo Salvini : “Pontida un successo? Per forza - se ci porti anche l’Africa. Ho visto solo gente che vuole farsi mantenere” : Umberto Bossi di nuovo contro Matteo Salvini, Questa volta il vecchio Senatur critica l'apertura indiscriminata della Lega ai meridionali e si scaglia contro il successo di Pontida: "Salvini ha fatto il pienone a Pontida? E come no, se ci porti anche l'Africa. Ma non è una gara a chi porta più gente. Dalla Lega ci si aspettano risposte chiare ai problemi. Io ho visto solo un sacco di gente interessata a essere mantenuta".Continua a leggere

Bossi contro Salvini e il Sud : “ha fatto il pienone - se ci porti anche l’Africa” : Fedele alle radici leghiste il Senatur attacca Matteo Salvini commentando il raduno della Lega di Pontida. “Ho visto un sacco

Bossi asfalta Salvini : "A Pontida gente del Sud che vuole esser mantenuta" : Non è certo più un segreto che tra Bossi e Salvini non corra buon sangue. A Pontida Matteo Salvini ha fatto il pienone. "E come no. Se ci...

SALVINI - “LEGA DELLE LEGHE IN UE”/ Pontida senza Bossi e Maroni : militanti divisi su M5s : Matteo SALVINI, "Lega DELLE LEGHE in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Troppi dissensi con Salvini - ecco perché Bossi e Maroni non erano a Pontida : Pontida. Umberto Bossi e Roberto Maroni disertano per la prima volta Pontida. Il fondatore della Lega e l'ex ministro dell'Interno ed ex governatore della Lombardia non si sono visti, quest'anno sullo ...

Bossi attacca - ancora - Salvini : "Sui migranti solo chiacchiere" : Per anni la politica non ha dato nulla e la gente si è stancata. Questo mi sembra che stia avvenendo' . Infine, una saggia battuta anche sulla situazione attuale del centrodestra : 'Se esiste ancora? ...

Bossi attacca (ancora) Salvini : "Sui migranti solo chiacchiere" : Il maestro contro l"allievo. Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord (per l"indipendenza della Padania) nel 1989, si è scagliato contro l"attuale leader del Carroccio, Matteo Salvini.Il Senatùr, intervistato da Il Venerdì di Repubblica, come riporta Dagospia, non gliele ha mandate a dire. In primis, in tema di immigrazione: "Quelle sui respingimenti sono solo chiacchiere: non è possibile se non li rivogliono indietro. Perché i problemi non si ...

Bossi : «Bravi Salvini e Di Maio - ma Silvio è arrabbiato» : 'Tutti bravi', bravi anche Salvini e Di Maio 'ma Mattarella di più. Berlusconi sarà arrabbiatissimo, ma gli dirò una cosa soltanto: Silvio, sei stato sconfitto dalla forza della realtà'. Questo il ...

Bossi : "Salvini? Faccia il governo con i 5S" : "Salvini non può impiccarsi su Savona...''. Umberto Bossi è in Transatlantico seduto su un divanetto di Montecitorio in attesa degli sviluppi della situazione politica. Si rincorrono le voci su una 'riedizione' del governo giallo-verde senza Paolo Savona con la Lega ancora decisa a non mollare la presa sull'economista euroscettico al Tesoro. Il fondatore ...

Bossi a Salvini : "non impiccatevi su Savona all'Economia" : Non impiccarsi sul nome di Paolo Savona all'Economia: a dirlo è Umberto Bossi, che spera che oggi si formi un governo politico.A precisa domanda se crede che si posa arrivare alla nascita di un governo Lega-M5s il fondatore del Carroccio dice: "Spero, piuttosto che impiccarsi sul professor Savona". Se qualcuno si stava chiedendo che fine avesse fatto Umberto Bossi eccolo ritornare nei panni del vecchio e navigato leader che consiglia il suo ...

Umberto Bossi : 'Matteo Salvini avrebbe dovuto mediare su Paolo Savona' : Umberto Bossi non perde occasione per rimproverare Matteo Salvini . Ha fatto bene il leader della Lega a fare muro su Paolo Savona all'Economia? 'Mica tanto. Sembra che lui sia interessato troppo alle idee di Savona'. Al suo posto, 'avrei mediato, può mediare', consiglia il Senatur che, a chi gli domanda se ha altri suggerimenti per ...