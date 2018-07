Borsa Milano solida | +1% | con Fca

Borsa - Milano chiude in netto rialzo : Ftse Mib +1 - 05% : Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano: il Ftse Mib termina a +1,05% a 21.914,29 punti. L'indiscrezione secondo cui i dazi sul comparto auto potrebbero essere eliminati sia dagli Usa che ...

Borse in recupero grazie alle auto. Borsa Milano in scia con FCA : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano al pari delle altre Borse Europee, che sono state sostenute dal comparto auto e dai titoli finanziari . Nel pomeriggio si è andata affermando la ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : chiusura a +1 - 05% - Fca a +5 - 8% (5 luglio 2018) : Borsa Italiana news. oggi Piazza Affari cerca il rimbalzo. L'agenda macroeconomica prevede diversi dati provenienti dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Milano volatile - tengono banche : ANSA, - Milano, 4 LUG - Nervosismo e volatilità sulle Borse in Europa, con i listini che faticano a prendere una direzione senza la guida di Wall Street. Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,36%, ...

Borsa : Europa in ordine sparso - Milano piatta con St - -2 - 6% - che soffre : Gli analisti di Mediobanca Securities sottolineano che la Coppa del mondo sta registrando risultati di audience oltre le attese, il che condiziona positivamente la pubblicita'. In rialzo anche ...

