romadailynews

: Bordoni: Montanari deve dimettersi, romani fanno slalom tra #rifiuti: Roma – “Si prospetta… - romadailynews : Bordoni: Montanari deve dimettersi, romani fanno slalom tra #rifiuti: Roma – “Si prospetta… - GianlucaBardell : #ROMA. #BORDONI: NON GESTIONE VERDE E RIFIUTI, #MONTANARI SI DIMETTA (DIRE) Roma, 5 lug. - 'Si prospetta un mese da… - romadailynews : Bordoni: #Verde #rifiuti, Montanari si dimetta: #Roma – “Si prospetta un mese davvero… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma – “Si prospetta un mese davvero complicato sia per iche per la raccolta dei, visto che il prossimo 14 luglio e’ stato indetto uno sciopero da parte degli operatori Ama. Ebbene in piena estate ci troviamo con gli stessi problemi di un anno fa, naturalmente aggravati dall’inerzia e dall’incompetenza dell’Assessore all’Ambiente che da una parte continua a dichiarare che non ci sara’ nessuna discarica a Roma, ma dall’altra non fa nulla per migliorare la situazione nella Capitale”. Inizia cosi’ un post del consigliere di Fi, Davidesulla sua pagina Facebook. “I- aggiunge- ormai sono costretti a fare lotra inon solo sui marciapiedi ma anche per strada, visto che i cassonetti traboccano di immondizia maleodorante e pericolosa per la salute dei cittadini. Vogliamo parlare ...