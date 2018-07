Bologna | in arrivo Svanberg dal Malmoe

Udinese - proposta di scambio in arrivo dal Bologna : i dettagli : Udinese e Bologna in trattativa per uno scambio che nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi, le ultime novità dal mercato Udinese e Bologna stanno instaurando un asse per sistemare le rispettive difese. Nelle ultime ore infatti, secondo Skysport, sarebbe in fase di discussione uno scambio di centrali tra i due club. Danilo e De Maio dovrebbero scambiarsi le maglie nella prossima stagione, due difensori senz’altro esperti anche se ...

Genoa - Bologna - Cagliari e l’intreccio degli attaccanti : in arrivo un clamoroso effetto domino : Genoa, Bologna e Cagliari alle prese con un valzer di attaccanti che potrebbe rivoluzionare le rose delle tre squadre: le ultime sul calciomercato Il calciomercato entra nel vivo, sopratutto per quanto concerne gli attaccanti, pronti a tenere banco nelle prossime calde ore di trattative. Tre club potrebbero infatti essere coinvolti in un intreccio davvero intricato. Tutto parte dal caso Cerri, centravanti che sembrava essere vicinissimo al ...

Bologna - in arrivo Santander dal Copenaghen : Il Bologna ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo dall’Fc Copenaghen dell’attaccante Federico Santander che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Classe 1991, Santander è il primo paraguayano della storia rossoblù. In 3 stagioni in Danimarca, il giocatore ha segnato 48 gol in 112 presenze con la maglia del Copenhagen. (AdnKronos) L'articolo Bologna, in arrivo Santander dal Copenaghen sembra essere il ...

Calciomercato Bologna - tre trattative in dirittura d’arrivo : Calciomercato Bologna – Prime mosse di mercato in casa Bologna, si stanno valutando le strategie per il nuovo allenatore Filippo Inzaghi, l’obiettivo è quello di migliorare il risultato dell’ultima stagione. Mossa a sorpresa per l’attacco, ad un passo Federico Santander, punta paraguaiana classe ’91 del Copenaghen, la trattativa è in stato avanzato e si può chiudere per circa 6 milioni di euro, non è da escludere ...

Il Bologna fa cassa : via Masina e Ferrari - in arrivo rinforzi per la difesa : Bologna che cambia volto in difesa, due cessioni importanti concretizzatesi nelle ultime ore, Bigon però non si farà trovare impreparato Il Bologna, in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato, sta facendo cassa con alcune cessioni messe a segno dal ds Bigon. Masina si appresta ad approdare in Premier League, con il Watford che sborserà 5 milioni di euro per accaparrarsi i servizi del terzino sinistro. Anche Alex Ferrari è in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli pazzesco - colpi in arrivo per Parma - Bologna - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Ecco tutte le trattative di Calciomercato, giornata caldissima. Il Napoli è al lavoro per costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti innesti in ogni reparto. Nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per il futuro, sorpasso nei confronti dell’Inter per il portiere del futuro, l’ucraino Andriy Lunin. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...