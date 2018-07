leggioggi

: #Inps: #Boeri,costo 'quota 100' va da 8 a 20 mld annui. Ripristinando anzianità subito circa 750.000 pensionati in più - TgLa7 : #Inps: #Boeri,costo 'quota 100' va da 8 a 20 mld annui. Ripristinando anzianità subito circa 750.000 pensionati in più - LeggiOggi_it : Boeri: 750 mila pensionati in più con la Quota 100... - ilConte_Felice : RT @ArsenaleKappa: #INPS - Secondo #Boeri ripristinando le pensioni di #anzianità avremmo da subito 750.000 pensionati in più. Il problema… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) È ormai scontro aperto tra l’attuale presidente dell’Inps – Tito– e il neo vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha dato il via a una dura battaglia con il titolare della previdenza italiana sul tema caldo delle Pensioni e della tanto discussa100. Mentre i due falchi del Governo Conte – Di Maio e Salvini – puntano tutto sullo smantellamento della Legge Fornero,, nel suo rapporto annuale Inps, presentato in Parlamento avverte sui costi a colpi di dati. Consulta lo Speciale sulla Riforma pensioni Secondo il rapporto dell’istituto con l’introduzione della cosiddetta100, che consentirebbe ai cittadini di andare in pensione calcolando una somma di età anagrafica e contributi, l’Italia avrebbe subito 750in più. Tenendo come soglia di ingresso quella dei 64 anni, l’uscita anticipata dal mercato del lavoro con100 ...