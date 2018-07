Bluepillow | il sito “unico” dove cercare hotel e casa vacanze | Airbnb | Booking e Expedia

gqitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il mondo di Internet e quello dei viaggi sono talmente legati l’uno all’altro da andare avanti a braccetto. Prima ha contagiato il mercato deglifacendo spuntare come funghi i portali di prenotazione delle stanze che hanno soppiantato i vecchi metodi di una volta, con il risultato che basta spulciareper trovare la sistemazione che vuoi, in qualunque posto del mondo. Poi è toccato ai mezzi di trasporto, alle escursioni sul posto e, infine, a tutte quelle sistemazioni che sembravano ancora un monopolio esclusivo di agenzie o cataloghi: dai camper alle barche, passando soprattutto per le. Proprio queste ultime hanno determinato il successo di: la possibilità di dare in affitto temporaneo la propriaha fatto esplodere un vero e proprio mercato sommerso fatto di milioni di annunci in tutto il mondo. Con il risultato che se cerchi un ...