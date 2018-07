Blipbox | il sintetizzatore per piccoli deejay

wired

(Di giovedì 5 luglio 2018) Suonare giocando è il concetto su cui poggia, ile beatbox pensato per avvicinare i bambini alle melodie musicali. Con centinaia di test alle spalle, tra cui le sessioni pubbliche durante la fiera musicale annuale NAMM dello scorso inverno e la Maker’s Faire Bay Arena dello scorso maggio, la Playtime Engineering garantisce che il gioco è sicuro per i bambini da tre anni in poi (conforme agli standard di sicurezza stabiliti da Usa, Canada e Unione Europea). Per tale motivo il design è molto elementare, con due grandi leve rosse e una serie di pulsanti blu e verdi che insieme ai led multicolore catturano l’attenzione dei, prima che la musica prenda il sopravvento. Gli otto schemi di modulazione dell’oscillatore, il sequenziatore che riproduce centinaia di suoni incorporati e la possibilità di collegare una tastiera esterna e un computer (grazie alla ...