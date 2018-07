Blechmann BMW R NineT Giggerl | una special spaziale

gqitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) Qualche mese prima che l’ultima versione della BMW R 1200 r fosse presentata, gli uomini di Monaco di Baviera avevano tolto i veli a un concept che ne preannunciava le forme e che lasciava presagire un cambio di rotta piuttosto radicale, rispetto al recente passato di quella serie. La direzione intrapresa era chiara: più aggressività, più sportività, finalmente una naked con motore boxer, in grado di far arrapare anche i più smanettoni. Una buona parte dei concetti espressi da quel prototipo è stata, in effetti, ereditata dal modello che ha poi visto la luce. Ma di quella sportività, di quella “ignoranza”, molto si è perso. Un peccato, in parte, perché la BMW R 1200 r è di certo una delle moto dinamicamente più entusiasmanti che ci sia capitato di provare negli ultimi anni. Una moto che consente davvero di guidare in maniera sportiva, gustandosi una guida facile ed ...