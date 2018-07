Bioedilizia | messo a punto il nuovo sistema di monitoraggio per la sicurezza degli

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Grazie alle innovative tecnologie introdotte all’inizio delmillennio, negli ultimi decenni si è lavorato molto per mantenere e incrementare il livello di qualitàedifici in legno assicurando costruzioni, non solo sostenibili ed efficienti daldi vista energetico, ma anche durevoli nel tempo. È in questo processo di continua ricerca e di miglioramento che si inserisce ildiS.A.L.E (Affidabilità Legno Edilizia) sviluppato da Conlegno ed Assolegno che permette, tramite l’impiego di sonde e trasduttori, di controllare l’umidità, individuare eventuali deformazioni delle strutture portanti e intervenire prontamente in caso di necessità. “In questa fase di grande espansione del settore della, Conlegno si impegna costantemente per migliorare la qualità delle costruzioni in legno, trovando soluzioni alternative e funzionali – spiega ...