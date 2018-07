Bimbo otto anni precipita dal balcone | è gravissimo

Napoli - Bimbo abbandonato in strada sotto al sole : salvato dai vigili : Per venti euro affida a una tossicodipendente il suo bimbo di soli 13 mesi per andarsi a prostituire: denunciata, a Napoli, per abbandono di minore una 26enne italiana. Secondo quanto ricostruito ...

La famiglia è povera - Bimbo di otto anni disegna il suo album di figurine dei Mondiali : la Panini lo premia : Una storia che ha commosso tutto il mondo, quella di un bimbo di otto anni proveniente da una famiglia povera che, non potendo permettersi di completare l' album delle figurine Panini dedicati ai calciatori protagonisti dei Mondiali ...

Londra - Bimbo non va in bagno per otto ore per giocare ai videogames : operato d’urgenza : E' accaduto in Inghilterra, a Londra, dove un bambino di 10 anni per poter continuare a giocare al videogioco preferito ha trascurato i bisogni fisiologici, per cui il suo intestino gli si è deformato. A lanciare l'allarme riguardo allo sviluppo di queste dipendenze patologiche [VIDEO] soprattutto da parte dei più giovani è stato Jo Begent nel corso di un convegno. Begent è un consulente pediatrico britannico che lavora all'University College of ...

Mette il nipotino di un anno in auto - ma sviene : il Bimbo muore soffocato sotto il sole : Mette il nipotino di un anno in auto, ma sviene: il bimbo muore soffocato sotto il sole Il dramma a Greenville County, nello Stato Usa del South Carolina. La nonna si era dimenticata le chiavi della macchina in casa, si è messa a correre proprio con l’intenzione di non lasciare troppo tempo il bimbo da solo […] L'articolo Mette il nipotino di un anno in auto, ma sviene: il bimbo muore soffocato sotto il sole proviene da NewsGo.

Bimbo dimenticato nello scuolabus sotto il sole : riesce a uscire dal finestrino : dimenticato sullo scuolabus parcheggiato sotto il sole: un Bimbo dell'asilo è riuscito ad uscire dal finestrino , rimasto provvidenzialmente aperto, e a mettersi in salvo da solo dopo circa un'ora. Ha ...

Uccide la moglie a coltellate davanti al figlio - il Bimbo di 5 anni sotto choc : «Sì - è stato papà - l?ho visto» : «Sì, è stato papà, l?ho visto». Parole forti soprattutto se pronunciate da un bimbo di 5 anni. Ha assistito all'omicidio della mamma Fjoralba Nonaj...

Auto vola da viadotto : morti mamma e Bimbo : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Grave incidente questa mattina a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una donna, di circa trentanni, e il figlio di 4 anni sono morti sul colpo dopo che la loro Auto, una Fiat Punto, è uscita di strada mentre percorreva un viadotto a circa tre chilometri