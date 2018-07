Bimbo figlio di 2 donne : anche mamma non biologica è madre da nascita : Bimbo figlio di 2 donne: anche mamma non biologica è madre da nascita La Corte di Appello di Napoli ha accolto la richiesta di stepchild adoption di una donna per il figlio nato dalla compagna grazie a procreazione artificiale. I giudici: “anche lei condivise progetto”, riconosciuto status di “madre dalla nascita”, non solo ...

Strappa la testa del figlio di 5 anni dalle fauci del cane : Bimbo perde parte dell’orecchio : Il piccolo Mackenzie Coombes è stato aggredito da un cane mentre camminava verso casa in compagna della mamma e della zia vicino Manchester, in Regno Unito. È stato ricoverato in ospedale, sottoposto ad anestesia generale per poter essere operato a seguito dell'enorme squarcio sul suo viso provocato dall'animale.Continua a leggere

Giovane papà si addormenta col figlio neonato sul suo petto : il Bimbo muore soffocato : Carmine Martino, ventenne della Carolina del Nord, ha raccontato il suo dramma per sensibilizzare altri genitori: suo figlio Lucas John Martino è morto all’età di due mesi in seguito a un tragico incidente avvenuto in casa il 26 novembre dello scorso anno.Continua a leggere

Elena Santarelli insieme a un Bimbo ricoverato con il figlio : "A 18 mesi Regis ha finito la chemio" : Dallo scorso dicembre, Elena Santarelli, il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo stanno combattendo la loro battaglia contro il tumore. Una battaglia difficile che ogni giorni li mette a dura ...

Mamma ubriaca rotola a terra finendo sul figlio : Bimbo di 3 settimane muore schiacciato : Ashley Bean, 35 anni, era talmente ubriaca che è rotolata sul pavimento andando a finire su suo figlio, di sole 3 settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. Accusata di infanticidio, ora rischia fino a tre anni di carcere.--Era completamente ubriaca, dopo aver bevuto diversi bicchieri di tequila, la 35enne Ashley Bean, che è rotolata sul corpo di suo figlio, di appena tre settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. I fatti ...

Uccide la moglie a coltellate davanti al figlio - il Bimbo di 5 anni sotto choc : 'Sì - è stato papà - l'ho visto' : 'Sì, è stato papà, l'ho visto'. Parole forti soprattutto se pronunciate da un bimbo di 5 anni. Ha assistito all'omicidio della mamma Fjoralba Nonaj mercoledì pomeriggio, a Seregno, un comune nella ...

Papà di un Bimbo disabile aggredisce il capotreno poi si scusa : 'Ha trattato mio figlio come un oggetto' : Andrea Pistoia, 36 anni, Papà di un bambino disabile ha aggredito un capotreno , colpevole secondo lui, di aver trattato male la moglie e il figlioletto sulla sedia a rotelle. 'Mia moglie - racconta ...

Picchia figlio di 3 mesi e lo immerge nell’acqua gelida : Bimbo muore tra atroci sofferenze : Quando i paramedici sono intervenuti, il piccolo aveva tantissima acqua nei polmoni: l'autopsia ha accertato inoltre che aveva costole e spalla fratturate oltre a una lesione cerebrale.Continua a leggere