Bettarini | le prime parole dopo l' aggressione | ' Ecco cos' è successo'

Niccolò Bettarini accoltellato - le sue prime dichiarazioni dopo l’aggressione : A pochi giorni dalla terribile aggressione subita all’esterno di un noto locale milanese, Niccolò Bettarini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni su quella notte. Parole che sono state raccolte da Tgcom24: “Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla. Sono caduto a terra e quando Zoe è venuta a soccorrermi ...

