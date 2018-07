Berlusconi rinnova Forza Italia | ecco le nomine per il rilancio

Il piano di Berlusconi : ecco la squadra per rinnovare il partito : Rinnovamento, prospettiva, strategia. Silvio Berlusconi è al lavoro per la ristrutturazione e la rigenerazione di Forza Italia. Se politicamente l'indicazione è di sfumare i toni sulla Lega e di ...

Berlusconi rinnova Forza Italia guardando ai giovani sui social : Roma, 11 giu. , askanews, Silvio Berlusconi racconta in una lettera aperta al Corriere della Sera come sarà la nuova Forza Italia e il rinnova mento che ha in mente e che passa da un vice presidente, ...

Dalla consulta ai social : Berlusconi ora rinnova Forza Italia : Silvio Berlusconi, in una lettera aperta al Corriere della Sera, traccia il quadro della nuova Forza Italia e non risparmia critiche a Salvini e Di Maio che "non sa quello che vuole ma lo vuole subito"."Forza Italia - spiega - vuole risposte razionali e problemi complessi come l'oppressione fiscale, l'oppressione giudiziaria, l'oppressione burocratica, il debito pubblico, le povertà diffuse, l'immigrazione". L'ex premier sottolinea il fallimento ...