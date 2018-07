Benji e Fede Video | Moscow Mule | la nuova hit estiva Wind Summer Festival

Benji e Fede al Pride di Milano come ospiti d'onore chiudono la manifestazione in Moscow Mule - video - : Il duo modenese ha anche voluto sottolineare tutti i momenti nei quali loro stessi sono stati oggetto di discriminazione, rimarcando di non avere intenzione di vivere in un mondo basato sulle ...

Benji e Fede al Pride di Milano come ospiti d’onore chiudono la manifestazione in Moscow Mule (video) : Benji e Fede al Pride di Milano come ospiti d'onore della manifestazione che si è tenuta il 30 giugno tra le vie del centro della metropoli. I due hanno chiuso l'evento con l'esibizione in Moscow Mule, ultimo singolo estratto da Siamo Solo Noise, il loro più recente disco di inediti dopo il successo di Zeropositivo e l'annuncio del tour. Gli artisti hanno voluto ribadire il valore dei diritti professati dalla comunità LGBT, con un discorso ...

Milano Pride - in arrivo l’onda arcobaleno : il 30 giugno in corteo per i diritti lgbtqi. Attesi Benji & Fede e Drusilla Foer : Milano pronta a scendere in strada, ancora una volta, per rivendicare “l’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer”. E per difenderne i diritti, con un corteo che promette di travolgere la città con un’onda coloratissima e festosa. L’appuntamento è fissato alle ore 15 del 30 giugno in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale. Ultima tappa della ...

Giffoni 2018 : concerti di Max Gazzè - Ermal Meta - Ultimo - Fabrizio Moro - Benji e Fede e tanti altri : Due gli spettacoli che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji e Fede e Livio Cori 21 luglio Ermal Meta e Eva 22 luglio ...

Tutti gli ospiti di Giffoni Music Concept 2018 - da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Benji e Fede : programma completo : Anche Ermal Meta, Fabrizio Moro, Benji e Fede e Annalisa tra gli ospiti di Giffoni Music Concept, la leg Musicale del Giffoni Film Festival dal 20 al 28 luglio a Giffoni Vallepiana. Previsti incontri e masterclass con i protagonisti, così come avviene ogni anno in occasione della kermesse dedicata al cinema e ai più giovani. Tanti gli artisti che prenderanno parte all'evento, a cominciare da Ermal Meta e Fabrizio Moro, più recenti vincitori ...

Un nuovo brano di Benji e Fede su Twitter : il frammento prima del tour estivo : Benji e Fede anticipano ai fan alcuni versi di un nuovo brano inedito. Su Twitter il duo modenese ha pubblicato un breve filmato che contiene uno spoiler audio di una probabile nuova canzone. Pochi i versi a disposizione nel video su Twitter. Il brano sembra essere una ballad con qualche tocco autobiografico che potrebbe riferirsi al percorso musicale compiuto da Benji Mascolo e da Federico Rossi nel mondo discografico. I versi del brano ...

Benji & Fede : Federico Rossi ha scritto una canzone come regalo di compleanno per Benjamin Mascolo : La dolcezza <3 The post Benji & Fede: Federico Rossi ha scritto una canzone come regalo di compleanno per Benjamin Mascolo appeared first on News Mtv Italia.

Come votare per il Premio 105 del Wind Summer Festival con Ermal Meta - Irama - Benji e Fede e gli altri : Tutte le istruzioni su Come votare per il Premio 105 del Wind Summer Festival, con tanti ospiti e 6 giovani pronti a contendersi il titolo di singolo dell'estate. Anche quest'anno, Radio 105 è media partner dell'evento e ha già messo a disposizione una piattaforma di votazione nella quale sarà possibile scegliere il proprio brano preferito. Tra le 10 canzoni più votate, sarà Radio 105 a scegliere il brano migliore per consegnare il Premio ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Irama - Biondo - Benji e Fede : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radionorba Battiti Live. La nuova edizione della tournée itinerante di Radionorba si compone di 5 appuntamenti al sud Italia. Saranno le città di Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari ad accogliere gli eventi di Radionorba Battiti Live, condotti da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radionorba Battiti Live inizia il 1° luglio ad Ostuni per proseguire l’8 luglio a Lecce, il 15 luglio ad Andria, il 22 ...