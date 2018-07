Belen e Iannone ai ferri corti | al bar non stanno neanche vicini

Belen Rodriguez - il grande gelo con Andrea Iannone : i baci sono solo per il figlio Santiago ESCLUSIVO : Ecco la cronaca di un'ordinaria serata di movida milanese, al Cafe Radetzky. Belen Rodriguez e il sesso acrobatico con tutti i suoi uomini - GUARDA A DOVUTA DISTANZA - Andrea Iannone è seduto al ...

Belen Rodriguez/ Dopo la crisi con Andrea Iannone anche in Tribunale con Nina Moric : scambio di saluti e baci : Belen Rodriguez, Dopo la crisi con Andrea Iannone anche in Tribunale a Milano con Nina Moric: scambio di saluti e baci per le due ex di Fabrizio Corona, i dettagli.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:02:00 GMT)

Belen Rodriguez sulla presunta crisi con Andrea Iannone : ‘Devo tirare il fiato’ : Confusa e felice recita una canzone di Carmen Consoli. Felice si suppone di sì, confusa sicuramente. E’ il ritratto di Belen Rodriguez fatto dal settimanale Oggi nel numero in edicola. La showgirl starebbe attraversando una fase non facile dal punto di vista sentimentale con Andrea Iannone, una situazione da cui sarebbe complicato uscire perché al momento non riuscirebbe a stare né con lui né senza di lui. A chi le chiede se la storia con ...

Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a Ibiza ma da separati : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, vacanze separati: l’ultima indiscrezione sulla coppia Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno o non stanno insieme? Notizie di gossip e indiscrezioni sul loro conto continuano ad essere spesso discordanti. Da un lato, infatti, la coppia sui social in diverse occasioni si è mostrata unita e dall’altro, invece, fonti vicine ai […] L'articolo Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a ...

GOSSIP/ Belen conferma il momento difficile con Iannone : 'Ho bisogno di riservatezza' : Da settimane il GOSSIP sta concentrando la sua attenzione sul rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, alle prese con quella che in molti considerano una crisi insanabile. La showgirl argentina era stata vista e fotografata insieme al suo ex compagno Fabrizio Corona e il fatto non sembra essere andato giù al pilota, tanto che da quel giorno le foto insieme alla sua fidanzata sono state rarissime. Le uniche immagini che ritraggono la coppia ...

Belen Rodriguez : "Iannone? In amore non so più cosa voglio" : Belen Rodriguez, presenza fissa di Balalaika, il programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia, sta vivendo un periodo piuttosto turbolento dal punto di vista sentimentale perché, al momento, non sa se il proprio futuro sentimentale è accanto ad Andrea Iannone.prosegui la letturaBelen Rodriguez: "Iannone? In amore non so più cosa voglio" pubblicato su Gossipblog.it 03 luglio 2018 15:15.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi : parlano gli amici : La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è al capolinea? È quello che afferma Oggi in edicola, riportando delle testimonianze di alcuni amici vicini alla coppia. La showgirl argentina ha ...

Belen RODRIGUEZ CONFERMA LA CRISI CON ANDREA IANNONE / "Non riesco a stare né con lui né senza di lui" : BELEN Rodrigue e ANDREA IANNONE sono davvero in CRISI: lo CONFERMA la showgirl argentina al settimanale Oggi, al quale ha parlato anche del rapporto con Fabrizio Corona.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:30:00 GMT)

Belen Rodriguez in crisi con Andrea Iannone - le confidenze agli amici : «Tutta colpa di quelle otto ore» : La crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra ormai assodata. Sembra che la coppia non riesca a superare il malumore seguito all'incontro tra la showgirl argentina e l'ex Fabrizio...

Andrea Iannone rifatto? Cosa dice il chirurgo plastico sul fidanzato di Belen : Andrea Iannone si è rifatto? Secondo il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, intervistato da Chi, il pilota fidanzato di Belen Rodriguez si sarebbe sottoposto a qualche ritocchino, per la precisione labbra e zigomi...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone denunciato da un fotografo : "Mi ha minacciato e aggredito" : Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dello spiacevole episodio del quale si sarebbe reso protagonista a Ibiza Andrea Iannone. Secondo il settimanale Chi, il fidanzato di Belen Rodriguez dopo aver trascorso una serata in un locale esclusivo, sarebbe stato inseguito dai paparazzi mentre tornava a casa. Accorgendosi dell'inseguimento, il pilota di MotoGp sarebbe sceso dal veicolo sul quale viaggiava, avrebbe messo le mani al collo di un ...

ANDREA IANNONE DENUNCIATO PER RISSA/ Il racconto shock del paparazzo coinvolto : il pilota cambiato da Belen? : Belen Rodriguez e ANDREA IANNONE sopraffatti dallo stress, ecco cosa è accaduto alla coppia in vacanza in quel di Ibiza: il pilota di MotoGp e la furia contro i paparazzi.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:13:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone / "Distanza e tensione nella coppia a Ibiza" : la crisi continua? : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la crisi continua? "Distanza e tensioni nella coppia anche ad Ibiza": cosa sta accadendo tra la showgirl e il pilota?(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Belen e Iannone felici a Ibiza? “Non è come sembra” - il retroscena pesantissimo. Quello che viene fuori è forse vergognoso : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si erano presi una pausa di riflessione. L’argentina aveva confermato la crisi spiegando: “Si tratta di un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare e mettermi in gioco, dedicando poi il poco tempo libero che mi resta a mio figlio, Santiago. Le pause fanno bene a tutte le coppie, è qualcosa di cui sono convinta. Non voglio creare rumors o fare polemica. Con Andrea siamo in pausa e credo ne valga ...