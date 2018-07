Bekaert : società - Figline non sostenibile - dialogo per attenuare impatto sociale : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Il management di Bekaert conferma “l’intenzione di avviare al più presto un dialogo costruttivo teso ad attenuare l’impatto sociale per i dipendenti interessati e collaborerà a possibili soluzioni di reindustrializzazione che potrebbero delinearsi”. Così il gruppo dopo che oggi una delegazione dell’azienda ha incontrato i rappresentanti delle Istituzioni e delle organizzazioni ...