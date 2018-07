Bekaert | Capone | danno gravissimo per 318 operai di mezza età

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Sono per lo piùdietà che se licenziati, avranno grosse difficoltà per trovare un altro impiego. Oltre ilanche la beffa: grazie al Jobs Act se un’impresa cessa la sua attività, i dipendenti non hanno diritto alla cassa integrazione. Molti di loro sono anche prossimi alla pensione”. Ad affermarlo in una nota è Paolo, Segretario Generale dell’Ugl, a seguito dell’incontro di oggi al Mise sulla vertenza.“Si tratta -spiega- di 318 famiglie che rischiano di finire sulla strada, soprattutto perché l’azienda dimostra di non avere alcun vincolo di responsabilità sociale nei confronti dei suoi dipendenti. Bisogna, quindi, scoraggiare le multinazionali a delocalizzare la propria produzione all’estero per fini economici, affinché siano tutelati i diritti dei dipendenti. ...