Bekaert : Bentivogli - conferma chiusura - indegno comportamento azienda : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Fumata nera al Mise per la vertenza Bekaert. Si è appena concluso l’incontro, presieduto dal ministro Luigi Di Maio, nel corso del quale la multinazionale belga ha confermato la volontà di chiudere lo stabilimento di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) per delocalizzare in Romania, mettendo cosi a rischio 318 posti di lavoro. A riferirlo è il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, al termine ...