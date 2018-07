Behemoth di Final Fantasy 14 arriva in Monster Hunter World ad agosto

eurogamer

(Di giovedì 5 luglio 2018) La tanto attesa collaborazione tra14, in cuiapparirà come un mostro da combattere per i giocatori del titolo di Capcom, arriverà ad. La confermadal produttore Ryozo Tsujimoto, nell'ultimo episodio diRadio.Il boss del franchise di, è stato annunciato poco dopo la conferma dell'apparizione di Rathalos in14. Entrambi i giochi hanno datato e nominato i loro eventi come "Summer 2018". Come riporta Gamingbolt, il debutto del gameplay dici sarà il 15 luglio come parte delHunting Thanksgiving 2018.Read more…