Bassano | trovato morto il bimbo di 3 anni scomparso questa mattina 2

liberoquotidiano

: Esito drammatico delle ricerche del bimbo scomparso a #Bassano del Grappa - TgrVeneto : Esito drammatico delle ricerche del bimbo scomparso a #Bassano del Grappa - streghina62 : RT @ElioLannutti: Trovato morto in canale bimbo scomparso nel vicentino. Era sparito mentre era con madre a Bassano del Grappa. Che disgraz… - weevil_forbix : RT @ElioLannutti: Trovato morto in canale bimbo scomparso nel vicentino. Era sparito mentre era con madre a Bassano del Grappa. Che disgraz… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) (AdnKronos) - Il, in particolare, è statoall’interno della roggia Vica a Rosà. L’allarme era scattato poco dopo le 11, quando la mamma non ha più visto il bambino nei pressi dell’abitazione. Le ricerche delle squadre dei vigili del fuoco, accorsi in forze dal locale distaccament