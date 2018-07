Bassano del Grappa | trovato morto bimbo di 3 anni scomparso Ultime notizie Vicenza | i

Tragedia a Bassano del Grappa : bimbo scivola e annega in un canale : Tragedia a Bassano del Grappa, dove un bimbo è scivolato ed è annegato in un canale. Tragedia e amarezza, per un piccolo che era scappato dalla fame sperando in una vita migliore e a soli tre anni ha trovato la morte. Kell, questo il suo nome, era nato in Algeria. Come ogni giorno giocava da solo davanti alla casa che accoglie da mesi la famiglia, in Veneto, a Bassano del Grappa. Si erano collocati in una piccola abitazione sulla sponda del ...

Trovato morto in un canale di Bassano del Grappa il bambino di 3 anni scomparso : È stato Trovato morto all'interno della roggia "Vica" a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque del canale da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui ...

