Bassano del Grappa | bimbo di 3 anni affogato nel canale | era sparito mentre camminava in

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale bimbo di tre anni. Era scomparso mentre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un...

Bassano del Grappa. Trovato il cadavere del bimbo di tre anni scomparso : Tragico epilogo per la vicenda del bambino di tre anni scomparso mentre stava giocando ai margini di un canale a

Bassano del Grappa - bimbo di tre anni sparisce mentre cammina con la mamma : trovato morto nel canale : È stato trovato morto all'interno della roggia 'Vica' a Rosà, Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. ...

Trovato morto in un canale di Bassano del Grappa il bambino di 3 anni scomparso : È stato Trovato morto all'interno della roggia "Vica" a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque del canale da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui ...

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale bimbo di tre anni. Era scomparso mentre camminava con la mamma : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un...

Bassano del Grappa - bambino di tre anni scomparso mentre cammina con la mamma : «L'ho perso di vista». Forse scivolato in un canale» : Un bambino di tre anni (e non di una bambina, come detto in precedenza) è scomparso a Bassano del Grappa. Ore d'ansia per una madre che ha denunciato la sparizione del piccolo: i due...

Bassano del Grappa - bambino di tre anni scomparso mentre cammina con la mamma vicino a un canale : «L'ho perso di vista» : Un bambino di tre anni (e non di una bambina, come detto in precedenza) è scomparso a Bassano del Grappa. Ore d'ansia per una madre che ha denunciato la sparizione del piccolo: i due...

Bassano del Grappa - bimbo di 3 anni scompare mentre è con la mamma : “L’ho perso di vista” : Ore di apprensione a Bassano del Grappa dove è scomparso un bambino di 3 anni mentre si trovava con la mamma. Non si esclude nessuna ipotesi, neppure l'allontanamento volontario. La paura delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche, è che il piccolo possa essere caduto in un canale artificiale che si trova nella zona dove è sparito.Continua a leggere

Bassano del Grappa - scomparso bimbo di tre anni : Il piccolo era con i genitori vicino un canale artificiale, quando è sparito alla loro vista. Sommozzatori dei Vigili del fuoco in azione

Giallo a Bassano del Grappa - bimbo di tre anni sparisce mentre cammina lungo il canale con la mamma : Un bambino di tre anni viene cercato in queste ore a Bassano del Grappa dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine dopo la denuncia della madre che non ha più visto il figlio mentre stavano ...

Bassano del Grappa - bambino di tre anni scomparso mentre cammina con la mamma : «L'ho perso di vista» : Un bambino di tre anni (e non di una bambina, come detto in precedenza) è scomparso a Bassano del Grappa. Ore d'ansia per una madre che ha denunciato la sparizione del piccolo: i due...

Bassano del Grappa - bambina di tre anni scomparsa mentre cammina con la mamma : «L'ho persa di vista» : Una bambina di tre anni è scomparsa a Bassano del Grappa. Ore d'ansia per una madre che ha denunciato la sparizione della piccola: le due stavano passeggiando su una strada che costeggia...

La leggenda di Bassano 2018 : date e programma per l'evento che coinvolge le auto più belle del mondo : Una grande cavalcata che partendo da Bassano del Grappa , VI, , si snoderà attraverso paesaggi da favola incastonati tra le splendide Dolomiti, le montagne più belle del mondo, patrimonio dell'UNESCO.

Ricerca : le voci delle neomamme cambiano - si abBassano dopo il parto : Una Ricerca dell’Università del Sussex, pubblicata su “Evolution & Human Behavior” ha scoperto che le voci delle neomamme possono abbassarsi di tono dopo la gravidanza: gli esperti hanno analizzato le voci di 20 donne per 10 anni, 5 prima e 5 dopo il parto, rilevando che quelle delle neomamme si abbassano e diventano più monotone (il tono scende del 5% circa) dopo la gravidanza, e che la voce ritorna alla frequenza ...